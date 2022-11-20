Белорусские айтишники рассказали об «умном» домофоне. Сколько стоит разработка и как она облегчит жизнь?
Новости Беларуси. 22 сентября 2005 года Президент Беларуси подписал Декрет «О Парке высоких технологий». И уже спустя год в ПВТ появились первые компании-резиденты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перспектива на вырост еще тогда стала двигателем белорусской цифровой индустрии. «Кремниевая долина Восточной Европы», «Мировой центр разработок искусственного интеллекта», «Рай для программистов» – лишь некоторые оценки Беларуси со стороны авторитетных иностранных СМИ.
Как организовать и сбалансировать систему импортозамещения в сфере высоких технологий – вопрос непростой. Но компетенций и инициативности на разработку IT-продуктов для страны у белорусов точно хватит. Например, этот уникальный видеодомофон.
Сергей Курченок, ведущий инженер проекта HomeID:
Многофункциональная вызывная панель с сенсорным ЖК-экраном, где мы можем отображать интерфейс для вызова квартиры или офисной части. То есть мы набираем квартиру 1, чтобы убедиться, что это та самая камера, можем разблокировать, провести какие-то переговоры. Также у нас в приложении есть код для разблокировки, также есть считыватель карт, то есть вы можете проходить, как и в классической домофонии. Мы заявляем пять дней на изготовление, плюс еще доставка по Беларуси.
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Комфортнее, кажется, и не придумаешь – гость звонит в квартиру, хозяин видит звонящего на видео в мобильном приложении, никаких проводов и трубок – одним нажатием на экран смартфона открывает дверь. Система работает даже в ситуации перебоев с интернетом, при температуре от +40 до -60 °C, антивандальный дисплей едва ли получится испортить. А увидеть и впустить гостя в подъезд можно даже удаленно из любой точки мира. Умный домофон компания делает полностью сама – и софт, и «железо». При этом конкурентные преимущества системы впечатляют.
Юрий Цыбульский, основатель и директор компании «Гмартикун»:
За полтора года с идеи мы смогли воплотить уже собственное устройство. Все пришлось делать с нуля: разрабатывать полностью схемотехнику, плату, программное обеспечение, но это дало нам особые бонусы, которых нет ни у кого из производителей, в данный момент доступных на рынке. Потому что мы есть и разработчики, и производители. Любые изменения, модернизацию мы можем делать максимально быстро и без особых затруднений или проблем. Ни один китайский производитель не может себе это позволить, ни европейский.
Умный видеодомофон не дороже привычного нам с кнопками и трубкой. А если сравнивать с современными устройствами, ближайший аналог минимум вдвое дороже, что на качестве не отражается. Первые устройства компания два года назад установила в Бресте, следом в Минском районе, прорабатываются еще несколько локаций. Видеодомофоны белорусских разработчиков можно увидеть в Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. Но горят молодые люди идеей сделать комфортными и «умными» районы и кварталы своей страны.
Юрий Цыбульский:
В одно приложение, через которое ведется управление всей системой, свести всю инфраструктуру двора, подключить дополнительные ворота, шлагбаумы, калитки, видеонаблюдение, всю работу обслуживающей организации. Чтобы они смогли напрямую общаться со своими жильцами, жилец мог видеть, когда у него отключат воду, электричество. Если у него что-то сломалось, он может по одному нажатию вызвать себе электрика, сантехника. Все зависит от того, до кого мы дозвонимся, кого найдем, кто решит реализовывать наше решение у себя на рынке, в стране.
Реализация задуманного зависит от заинтересованности обеих сторон – разработчиков и государства. Тренд на такой тандем задает и руководство страны, и сама жизнь. Ведь ситуация в мире прямо сейчас переворачивает экономические приоритеты, теперь независим тот, кто может сказать: у нас все свое.