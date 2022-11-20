Белорусские айтишники рассказали об «умном» домофоне. Сколько стоит разработка и как она облегчит жизнь?

Новости Беларуси. 22 сентября 2005 года Президент Беларуси подписал Декрет «О Парке высоких технологий». И уже спустя год в ПВТ появились первые компании-резиденты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перспектива на вырост еще тогда стала двигателем белорусской цифровой индустрии. «Кремниевая долина Восточной Европы», «Мировой центр разработок искусственного интеллекта», «Рай для программистов» – лишь некоторые оценки Беларуси со стороны авторитетных иностранных СМИ. Как организовать и сбалансировать систему импортозамещения в сфере высоких технологий – вопрос непростой. Но компетенций и инициативности на разработку IT-продуктов для страны у белорусов точно хватит. Например, этот уникальный видеодомофон.

Сергей Курченок, ведущий инженер проекта HomeID:

Многофункциональная вызывная панель с сенсорным ЖК-экраном, где мы можем отображать интерфейс для вызова квартиры или офисной части. То есть мы набираем квартиру 1, чтобы убедиться, что это та самая камера, можем разблокировать, провести какие-то переговоры. Также у нас в приложении есть код для разблокировки, также есть считыватель карт, то есть вы можете проходить, как и в классической домофонии. Мы заявляем пять дней на изготовление, плюс еще доставка по Беларуси. «Информатика без розетки» – новый проект ПВТ. Как белорусских программистов обучают буквально с детского сада?

Комфортнее, кажется, и не придумаешь – гость звонит в квартиру, хозяин видит звонящего на видео в мобильном приложении, никаких проводов и трубок – одним нажатием на экран смартфона открывает дверь. Система работает даже в ситуации перебоев с интернетом, при температуре от +40 до -60 °C, антивандальный дисплей едва ли получится испортить. А увидеть и впустить гостя в подъезд можно даже удаленно из любой точки мира. Умный домофон компания делает полностью сама – и софт, и «железо». При этом конкурентные преимущества системы впечатляют.

Юрий Цыбульский, основатель и директор компании «Гмартикун»:

За полтора года с идеи мы смогли воплотить уже собственное устройство. Все пришлось делать с нуля: разрабатывать полностью схемотехнику, плату, программное обеспечение, но это дало нам особые бонусы, которых нет ни у кого из производителей, в данный момент доступных на рынке. Потому что мы есть и разработчики, и производители. Любые изменения, модернизацию мы можем делать максимально быстро и без особых затруднений или проблем. Ни один китайский производитель не может себе это позволить, ни европейский.