Стоит ли ждать конца СВО в 2024 году? Рассказал Борис Рожин

Григорий Азаренок, СТВ: Последние новости. Глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что у Запада заканчиваются вооружения для Украины. «Теперь дно бочки уже виднеется», – сказал он о запасах оружия в Европе. С одной стороны, наши СМИ это обильно цитируют, это хорошо, правильно. С другой – не кажется ли это или уловкой с их стороны, или это просто цену себе набивает НАТО, чтобы еще больше денег получить на ВПК, а всего у них достаточно и для Украины, и для себя?

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики:

Да, у них есть объективные проблемы по целым направлениям номенклатуры боеприпасов, вооружения, такая проблема существует, но надеяться на то, что поток оружия в Украину иссякнет, я бы не стал. В ближайшее время оружие в Украину поставлялось, поставляется и будет поставляться, причем эскалация будет и дальше идти, скорее всего, то есть в Украину будет поставлено все, что идет ниже порога применения ядерного оружия, то есть увидим и новые системы ПВО, и крылатые ракеты, и тактические ракеты, скорее всего, появятся – много чего увидим в ближайшие месяцы. Перспективы прекращения войны в 2024 году тоже не просматриваются. Мы видим, что обе стороны активно готовятся, в том числе к боям в 2024 году.

С одной стороны, мы видим раскручивание российского ВПК, сотрудничество с ВПК ряда стран, которые рядом и активно помогают России, также видим усилия США по строительству и модернизации заводов по производству боеприпасов, также видим давление США на Европу, чтобы она отдавала то, что осталось, несмотря на заявления, что у них ничего нет. Есть у них что отдавать… Снимать различную технику с боевого дежурства, выводить ее из эксплуатации из-за действующей армии и передавать в Украину. Такого рода давление будет идти, будут заставлять европейцев развивать свое военное производство, чтобы они производили продукцию и поставляли ее в Украину. В этих целях в Восточной Европе наращивают производство снарядов для старой советской артиллерии 122, 152 миллиметра, потому что заводы Запада их не производят, а надо это все где-то брать, а черный рынок не бесконечный. Он не может такой конфликт обеспечивать, тут нужно именно производство. Поэтому после того, как они выгребли черный рынок, смогли что-то выкупить через третьи страны, сейчас они смогли сделать ставку на производство.

И можно обратить внимание, что когда был последний вояж натовских сателлитов в Киев, они очень много говорили не о каких-то огромных поставках, а о строительстве различных оборонных, ремонтных предприятий, чтобы иметь возможность производить. То есть это, с одной стороны, свидетельствует о том, что запасы в значительной степени исчерпаны, с другой стороны, это свидетельствует о том, что никакого желания прекращать войну у них нет, они просто изыскивают возможности, чтобы компенсировать нехватку запасов на складах производством. Конечно, это более длительный процесс – поставлять огромное количество техники и боеприпасов с каждым месяцем будет все сложнее, потому что таких запасов для этого объективно нет уже. Поэтому по некоторым категориям видим прекращение поставок, то есть тяжело уже доставать советскую бронетехнику. Сейчас там последние танки будут выгребать из Польши, Чехии и еще ряда стран.

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