А вы знали, что голубь может лететь больше суток? Профессиональный заводчик показал белорусских крылатых чемпионов

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Вот это я понимаю, пернатый спецназ! Интересно, а характер у них такой же милый, как и внешность? Первое свидание прошло на ура! Пора познакомиться поближе!

Анатолий Вебер, председатель Белорусского клуба спортивного голубеводства:

Приходишь с утра – и пошел. У каждого бирка висит. 10.07 положил яйца, этот меньше рост, я его наверх переложил И этот обход с тетрадкой.

– Дети ваши.

– Ну, да.

Это по любви! Знакомьтесь, Анатолий Вебер – крестный отец белорусских голубей. Увлекся миролюбивыми пташками в детстве, когда жил в Барановичах и приходил со всеми к Владимиру Яркину смотреть на николаевских красавцев. Затем был переезд в Минск, на старую Комаровку, где соседи души не чаяли в голубях. И понеслось. Участвовал в выставках по всему Союзу и соорудил настоящий пентхауз для крылатых! Сегодня у него три породы и больше 200 сизокрылых!

Анатолий Вебер:

Это старая русская порода – ржевский ленточный. Видите, какая у него лента на хвосте? В каждой породе есть две линии голубей. Одна будет элитой. Вы видите, какой цвет, насыщенный, он переливается зеленью, он как вишня. Могут быть послабее, голова совсем другая будет. У него под крылом здесь белое. Если будут красные перья, это будет брак.

Английский типлер. Голуби по долготе полета над домом себе равных не имеют. Когда проводятся соревнования, у них там рекорд больше суток. Трясешь его – он хвост не распускает, это их особенность. Посмотрите, какой цвет глаза. Этой породе 70 лет примерно, королева очень любила спортивных голубей. У них проходили соревнования, они участвовали.

Трехэтажный особняк для своих птенчиков построил с друзьями. Апартаменты на пять звезд! Сухость и чистота – залог здоровья. Правда, в сезон никаких уборок хозяин не проводит. Чуть сдвинешь гнездо с места – мамы могут больше не сесть. Тонкостей и хлопот немало. Подобрать каждому меню и витамины, оформить паспорта с родословной. Причем окольцевать малышей важно в первую неделю.

Анатолий Вебер:

Берем лапку, чтобы три пальца было вперед, просовываем их сюда, надеваем, этот палец сюда и вытягиваем пальчик аккуратненько. Через два дня ему уже кольцо не наденешь. Сейчас его интенсивно кормят. Кормят до пяти дней молоком.

Хотел ему нос почистить, а он кусает – не нравится ему. С характером – значит, будет выигрывать.

На каждую страну идет определенная нумерация колец. Они в клубе у нас зарегистрированы все, они под эгидой FCI. Это российское кольцо. Вот RUS, FCI, номер и год, в котором он родился.

На старт, внимание. Спортсмены – гордость голубевода. Развивают скорость до 100 километров в час, преодолевают расстояния и обходят дождевые тучи без навигатора. Не раз команда Вебера становилась чемпионами. Урожай трофеев говорит сам за себя.

Анатолий Вебер:

В 2017 году первое место, 700 километров пускали в Российской Федерации, город Ливны. Для меня это очень ценный подарок. 12 часов, 6 минут летел голубь. Есть сейчас и большие достижения, и скорости разные. У кого-то лучше, у кого-то хуже – все зависит от встречного ветра.

Это настоящий спортсмен. Лил проливной дождь по всей Беларуси. Пускали в Брянске 500 километров. У нас из клуба прилетело всего три голубя. Видите, какой у него глаз заросший? Это для борьбы с ветром и дождем.

За кубками и успехом – ежедневный труд. Если птица слабая и неподготовленная, голубая кровь не спасет. Так, купаться перед соревнованиями запрещено – испаряется пыльца, которая помогает скользить в воздухе. Злую шутку могут сыграть и магнитные бури. Пернатые очень метеозависимы. Однажды накануне гонки птичий папа забыл выключить свет. Утром понял – проиграл, ведь дети не отдохнули.

Анатолий Вебер:

Система какая получается? Не чей раньше прилетит, ведь я живу на Комаровке, кто-то живет на Автозаводе, а мы пускаем со стороны Гомеля. Голубь его уже прилетел, а моему еще восемь километров лететь или 10. Берется скорость на расстояние. У каждого на лапе чип надет, и по прилету там стоит перелетная антенна, голубь садится, и считывается информация. Этому голубю ты же ничего не прикажешь, он летит только домой. Это же почтовые голуби. Они перешли в ранг спортивных. Институты ничего не могут сказать, во всех развитых странах работают с головой голубя, и у каждой страны есть своя гипотеза. Институты ее доказывают, и у всех она разная.

Под крылом заботливого хозяина пташки живут больше 15 лет. Законы стаи никто не отменял – сильный подавляет слабого. Про особенности характера и породу Анатолий может рассказывать часами. Книга отзывов растет на глазах. Приходите поворковать. Такая терапия окрыляет. В мечтах минчанина – построить питомники для школ-интернатов, чтобы новое поколение стало ближе к природе и продолжило движение. Кстати, веберские голубки – долгожданные гости на столичных праздниках. Вестники мира и добра.