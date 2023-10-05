Прямой эфир

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине

05 октября 2023 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ёсць да болі знаёмы куточак зямлі – гэта вёска Сырод, мая песня і калыска. І хоць сцежкі дадому даўно зараслі, усё часцей і часцей я гляджуся ў дзяцінства.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-1

Клавдия Абибок, культорганизатор Калинковичского районного центра культуры и народного творчества:
Маё дзяцінства прайшло ў вёсцы Сырод Калінкавіцкага раёна. Сям’я была вялікая. Нас пяць сясцёр, маці, бацька, але так склалася, што бацька пакінуў нас і маці засталася адна. Працавала настаўніцай у мясцовай школе і гадавала нас. Не проста гадавала. Яна ўкладвала ўсю душу, усё цяпло свайго сэрца нам. Яна выхоўвала нас сваім асабістым прыкладам, каб мы выраслі дастойнымі людзьмі.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-4

Мая працоўная біяграфія пачалася с 16,5 гадоў. Я прыйшла ў кротаўскую школу піянер-важатай. Ніколі не забуду гэтыя першыя гады маёй працы. Потым мяне перавялі ў Шывіцкую сярэднюю школу, а потым я сустрэла хлопца з суседняга сяла. Канешне, пакахалі адзін аднаго, згулялі вяселле, у 1975 годзе нарадзілася дачка Людмілка, а ў 1983-м – сынок Васілёк. Усё ішло добра. Я займалася не толькі настаўніцкай справай – у мяне шмат хобі. Я ўсё люблю рабіць сваімі ручкамі: вышываю, вяжу, праду, умею нават ткаць.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-7

І ўсё гэта мне ў жыцці вельмі прыгадзілася. Калі я выйшла на пенсію, мяне запрасілі ў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Ой, думаю, як я буду з пажылымі людзьмі працаваць? Я ж усё жыццё толькі з дзецьмі працавала, а тут пажылыя людзі. Аказалася, што гэта зусім не складана. Пажылыя – амаль што дзеці. Іх трэба і пашкадаваць, з імі трэба парагатаць. На іх трэба трошкі і пасварыцца. Усялякае бывала.

Я стварыла там калектыў, які называецца «Чапурушкі». Гэта 12 прыгожых жанчын, маладых, пазітыўных, крэатыўных, таленавітых. Мы ўсе розныя, але нас аб’ядноўвае любоў да песні. І так мы спяваем ужо 10 гадоў.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-10

Тамара Мороз, участница ансамбля «Чапурушки»:
Я в коллективе недавно, года два, но Клавдию Андреевну я знаю очень давно. Мы с ней знакомы еще с того времени, как пришли работать педагогами. Это человек очень творческий, который прирос корнями к своей родной земле.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-13

Мария Горло, участница ансамбля «Чапурушки»:
В коллектив пришла совсем недавно. Пришла на подработку, но меня заметила Клавдия Андреевна и пригласила в свой коллектив «Чапурушки». Я всегда ей говорю: Клавдия Андреевна, и как вы все успеваете? Коллектив очень гордится нашей Клавдией Андреевной, и она действительно заслуживает этого звания «Женщина года».

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-16

Клавдия Абибок:
Калі я была яшчэ зусім маленькая, маці прынесла дадому са школы гармонік і кажа: дзеўкі, іграйце. Адна патрымала – паставіла. Другая патрымала – паклала той гармонік назад у футляр. А я глянула на той гармонічак, а ён новенькі, бліскучы, пахне фабрычнай фарбай, стразікі такія прыгожыя. Думаю, як жа гэта мне навучыцца на гэтым гармоніку іграць. Гэта было складана і ў той жа час вельмі цікава. 60 гадоў прайшло з таго моманту, калі дзед Ігнацік аддаў мне свой гармонік, сусед. Чаму? Таму што маці аднесла гармонік назад у школу. І я нават плакала. Як жа я буду жыць без гармоніка? Я ўжо нешта ўмею іграць. А тут гэты дзед-сусед кажа: бяры, Клаўка, іграй. З той пары са мною крочыць 60 гадоў падрад той гармонік, што калісьці падарыў мне дзед Ігнат.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-19

Па выніках 2022 года мне было прысвоена званне «Лепшы валанцёр Гомельшчыны». Маё валанцёрства заключаецца, мабыць, у гэтым. У гэтых песнях, у гэтай музыцы. Мяне не трэба доўга прасіць, мне проста дастаткова пазваніць і запрасіць мяне выступіць, напрыклад.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-22

Елена Цурко, директор Калинковичского районного центра культуры и народного творчества:
Это женщина с большой буквы. Она сама по себе очень интересный человек. Она и книгу написала, имеет очень красивый голос, играет на гармошке. Это прирожденный талант.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-25

Клавдия Абибок:
Дзеці мне вельмі дапамагаюць на дачы. А я дзецям чым магу дапамагчы? Я настаўніца рускай і беларускай мовы і літаратуры. Адна ўнучка ў мяне скончыла гомельскі ўніверсітэт, нават два дыпломы атрымала. Меншая ўнучка ходзіць у дзявяты клас у гомельскай школе, а ўнучак Цімафей ходзіць у першую школу, ён зараз у 11 класе вучыцца. Будзе, канешне, паступаць. І я дапамагаю ім.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-28

Зинаида Чернявская, сестра:
Сестру мы уважаем, она у нас умница. Добродушная, помогает нам добрым словом, хорошим делом. За доброту, за прямолинейность, за трудолюбие. Все хорошие черты характера присущи моей сестре. Все, что есть у человека.

«Женщина с большой буквы». Рассказываем историю Клавдии Абибок, которая с 16 лет работает на малой родине-31

Клавдия Абибок:
Як добра, што ў чалавека ёсць рукі. Асабліва, калі гэтыя рукі – сапраўдныя дапаможнікі, стваральнікі цудаў. Вырашыла свае ўспаміны дзіцячыя на паперу пакласці, таму што час ідзе і тое, што я проста расказваю сваім дзецям і ўнукам, нешта забудзецца. А кніга была, ёсць і будзе заўсёды з чалавекам. І я ўзялася за пяро. Я пісала гэтую кнігу начамі. Уся ў слязах, таму што шмат было момантаў вельмі цяжкіх. Тут напісана, што гэтая кніга прысвячаецца маёй дарагой матулі, маім любімым сёстрам, маім землякам, аднавяскоўцам.

Я проста люблю жыццё, люблю людзей, люблю рабіць тое, чым я займаюся. І гэта дае мне сілы, здароўе. Я лічу, што я шчаслівы чалавек, таму што ў мяне харошая сям’я, вакол мяне людзі.

Мне по жизни везет на хороших людей. Они, словно цветы, мою жизнь украшают.

Клавдия Абибок:
Я лічу, што вакол мяне мора кветак – гэта людзі з добрымі вачамі, з добрымі ўсмешкамі, з добрымі адносінамі да мяне. Адным словам, жыву для людзей і для сябе ж таксама. І людзі мне адказваюць узаемнасцю.

# Женщины Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
А вы знали, что голубь может лететь больше суток? Профессиональный заводчик показал белорусских крылатых чемпионов
05 октября 2023 19:59

А вы знали, что голубь может лететь больше суток? Профессиональный заводчик показал белорусских крылатых чемпионов

Вместо железных гусениц в атаку идут простые бойцы. Борис Рожин рассказал о количестве погибших бойцов ВСУ
05 октября 2023 19:17

Вместо железных гусениц в атаку идут простые бойцы. Борис Рожин рассказал о количестве погибших бойцов ВСУ

Лазуткин: от нас всё время отламывают по кусочку. Запад ломает любые наши интеграционные схемы
05 октября 2023 19:09

Лазуткин: от нас всё время отламывают по кусочку. Запад ломает любые наши интеграционные схемы