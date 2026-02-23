Президент – военным: хочу попросить, чтобы мы ни в коем случае не подвели белорусский народ

Начинаем сегодня, разумеется, с праздничного повода. Повода поздравить защитников нашего Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще всех тех, кто в любой жизненной ситуации готов профессионально, ответственно и просто по-человечески «подставить плечо» и стать надежной опорой. Про самоотверженность служению Родины глава государства еще раз подчеркнул в свое поздравительном слове к людям присяги. Тыл будет обеспечен, в миролюбивой Беларуси всегда с пониманием относятся к людям в погонах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас попросить, очень попросить, чтобы ни в коем случае, даже на мгновение, мы не подвели наш белорусский народ. Вы знаете, что в непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной. Обеспечение ваших тылов ваших семей и, прежде всего, квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пары лет мы полностью решим этот вопрос. Люди это видят и я не помню случая, чтоб кто-то из наших людей, а вы знаете, белорусы – люди такие скромные, никто не сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах, жильем. Еще раз подчеркиваю: люди оценивают это правильно, но очень на нас рассчитывают. И мы их ни в коем случае не должны подвести.

Примета последнего времени – тотальная инспекция армии и усложнение задач. Об этом Главнокомандующий говорил даже на заседании Совмина. Откровенно и четко звучат посылы Первого даже в этот праздничный день. Лукашенко: в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профпригодность. Подробности тут. Первым на поручение Президента среагировал министр внутренних дел. Генералы и бойцы системы внутренних дел в едином порыве и марш-броске достойно отметили сегодняшний праздник. При всей технологичности современных конфликтов и навязывания через мягкую силу чужих кумиров в наших славянских широтах Матросов – не просто фамилия.