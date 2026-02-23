Президент – военным: хочу попросить, чтобы мы ни в коем случае не подвели белорусский народ
Начинаем сегодня, разумеется, с праздничного повода. Повода поздравить защитников нашего Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще всех тех, кто в любой жизненной ситуации готов профессионально, ответственно и просто по-человечески «подставить плечо» и стать надежной опорой.
Про самоотверженность служению Родины глава государства еще раз подчеркнул в свое поздравительном слове к людям присяги. Тыл будет обеспечен, в миролюбивой Беларуси всегда с пониманием относятся к людям в погонах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас попросить, очень попросить, чтобы ни в коем случае, даже на мгновение, мы не подвели наш белорусский народ. Вы знаете, что в непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной.
Обеспечение ваших тылов ваших семей и, прежде всего, квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пары лет мы полностью решим этот вопрос. Люди это видят и я не помню случая, чтоб кто-то из наших людей, а вы знаете, белорусы – люди такие скромные, никто не сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах, жильем.
Еще раз подчеркиваю: люди оценивают это правильно, но очень на нас рассчитывают. И мы их ни в коем случае не должны подвести.
Примета последнего времени – тотальная инспекция армии и усложнение задач. Об этом Главнокомандующий говорил даже на заседании Совмина. Откровенно и четко звучат посылы Первого даже в этот праздничный день.
Лукашенко: в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профпригодность. Подробности тут.
Первым на поручение Президента среагировал министр внутренних дел. Генералы и бойцы системы внутренних дел в едином порыве и марш-броске достойно отметили сегодняшний праздник. При всей технологичности современных конфликтов и навязывания через мягкую силу чужих кумиров в наших славянских широтах Матросов – не просто фамилия.
Михаил Матросов, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Сегодняшнее мероприятие – это во многом заслуга наших предков. То мирное, чистое небо над головой, которое они обеспечили нам после победы над Коричневой чумой, оно позволяет, соответственно, последователям, потомкам наших героических предков выполнять сегодня задачи с той же целью – обеспечение мирного неба наших граждан.
Люди присяги, наследники победителей, герои сегодняшнего дня – в условиях открытого противостояния эти синонимы звучат по-военному конкретно, празднично, но не праздно – защитники Отечества.