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Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил

23 февраля 2026 17:30
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Итак, Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил – праздник, который в современном календаре приобрел статус по-настоящему всенародного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это не просто дань воинским традициям, а глубокий символ народной памяти, мужества и несгибаемой воли к сохранению независимости.

Торжества сегодня объединили сотни тысяч людей: от убеленных сединами ветеранов до тех, кто только завтра наденет свои первые погоны. Мероприятия к 23 февраля прошли во всех уголках республики, став еще одним ярким подтверждением того, что защита своего дома, ценностей и мирного неба – это священный генетический код белорусов, который бережно передается из поколения в поколение.

Репортаж Даниила Дроботова.

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил-2

Безопасность страны сегодня в руках тех, кто выбрал девизом своей жизни верность присяге. В одном ряду с опытными командирами стоит и молодое поколение офицеров. Один из таких героев нашего времени – старший лейтенант Алексей Шитиков, который прямо сейчас проходит службу в рядах белорусской армии.

Выбор пути для него был очевиден: перед глазами пример отца, который отдал защите Родины четверть века. Сегодня молодой офицер продолжает дело своей династии, осознавая личную ответственность за мирное небо над страной.

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил-4

Алексей Шитиков, служащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Армия закаляет и помогает стать мужчиной и понять, чего ты хочешь дальше. Собираюсь после срочной военной службы попасть в Военную академию, отучиться на офицера. Хочу стать лейтенантом. И просто это достаточно красиво. Все-таки, я люблю свою страну. И почему бы не продолжать служить в Вооруженных Силах Республики Беларуси.

Чувство сопричастности к великой истории сегодня объединило всю страну. От Минска до самых малых районных центров к мемориалам ложились живые цветы и венки. Минуты молчания, застывшие под оружейные залпы, стали моментом искренней скорби и благодарности тем, кто отдал жизнь за наше мирное небо.

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Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил-6

Свою проверку на прочность ко Дню защитников Отечества прошли и в МВД. Праздничным экзаменом стал пятикилометровый марш-бросок с препятствиями, объединивший более тысячи участников. По всей стране, плечом к плечу с новобранцами, в полной экипировке дистанцию преодолели генералы и лично министр. Такая тренировка подтверждает постоянную готовность руководства ведомства к любым задачам, а сам забег в этот раз посвятили Году белорусской женщины.

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил-8

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В первую очередь, всем женщинам, которые всегда находятся рядом с нами, которые обеспечивают надежный тыл. Нашим мамам, нашим женам, нашим дочерям, девушкам военнослужащих, всем тем, кто ждет дома и обеспечивает надежный тыл. Также мы посвящаем всем женщинам Республики Беларусь, и мы хотим сказать, что мы сделаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Мы не подведем.

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил-10

Особый смысл праздник всегда приобретает в Бресте. Именно здесь, у стен легендарной крепости, когда-то прозвучали первые залпы самой страшной войны, и именно здесь мир впервые увидел, что значит стоять до конца за свою землю. Для каждого белоруса это место – символ того, что наш характер не сломить. Сегодня в крепости с самого утра многолюдно: люди идут семьями, несут цветы к Вечному огню. Тишина, которая стоит в эти минуты под сводами старых ворот, напоминает о главном – о цене мира, который мы обязаны сохранить. 

День защитников Отечества в очередной раз напомнил нам, что мирная жизнь – это результат ежедневного труда и бдительности. Праздник объединил историю и современность, парадные мундиры и полевую форму. И пока на страже стоят люди, преданные своей стране, Беларусь может быть уверена в своей безопасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Иван Кубраков # Министерство внутренних дел Республики Беларусь # 23 февраля

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