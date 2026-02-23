Итак, Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил – праздник, который в современном календаре приобрел статус по-настоящему всенародного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это не просто дань воинским традициям, а глубокий символ народной памяти, мужества и несгибаемой воли к сохранению независимости. Торжества сегодня объединили сотни тысяч людей: от убеленных сединами ветеранов до тех, кто только завтра наденет свои первые погоны. Мероприятия к 23 февраля прошли во всех уголках республики, став еще одним ярким подтверждением того, что защита своего дома, ценностей и мирного неба – это священный генетический код белорусов, который бережно передается из поколения в поколение. Репортаж Даниила Дроботова.

Безопасность страны сегодня в руках тех, кто выбрал девизом своей жизни верность присяге. В одном ряду с опытными командирами стоит и молодое поколение офицеров. Один из таких героев нашего времени – старший лейтенант Алексей Шитиков, который прямо сейчас проходит службу в рядах белорусской армии. Выбор пути для него был очевиден: перед глазами пример отца, который отдал защите Родины четверть века. Сегодня молодой офицер продолжает дело своей династии, осознавая личную ответственность за мирное небо над страной.

Алексей Шитиков, служащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Армия закаляет и помогает стать мужчиной и понять, чего ты хочешь дальше. Собираюсь после срочной военной службы попасть в Военную академию, отучиться на офицера. Хочу стать лейтенантом. И просто это достаточно красиво. Все-таки, я люблю свою страну. И почему бы не продолжать служить в Вооруженных Силах Республики Беларуси. Чувство сопричастности к великой истории сегодня объединило всю страну. От Минска до самых малых районных центров к мемориалам ложились живые цветы и венки. Минуты молчания, застывшие под оружейные залпы, стали моментом искренней скорби и благодарности тем, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?

Свою проверку на прочность ко Дню защитников Отечества прошли и в МВД. Праздничным экзаменом стал пятикилометровый марш-бросок с препятствиями, объединивший более тысячи участников. По всей стране, плечом к плечу с новобранцами, в полной экипировке дистанцию преодолели генералы и лично министр. Такая тренировка подтверждает постоянную готовность руководства ведомства к любым задачам, а сам забег в этот раз посвятили Году белорусской женщины.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В первую очередь, всем женщинам, которые всегда находятся рядом с нами, которые обеспечивают надежный тыл. Нашим мамам, нашим женам, нашим дочерям, девушкам военнослужащих, всем тем, кто ждет дома и обеспечивает надежный тыл. Также мы посвящаем всем женщинам Республики Беларусь, и мы хотим сказать, что мы сделаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Мы не подведем.