Александр Лукьянов: 12-я директива доказывает свою эффективность

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в Минске строится музей белорусской истории. Это будет серьезное заведение, в котором будут собраны люди, вошедшие в конгломерат исторических фигур, которые для Беларуси важны. Понятное дело, что это попытка кодификации некоторой истории, в том числе в разрезе идеологии. Мы много говорили о Западной Беларуси. Притыцкий – человек, который действительно является героем этого периода. К нему нужно с каким-то пиететом определенным относиться. И эта кодификация идеологическая у нас четко определена и в Директиве. И мы, понимая конкретно каждый период, точно знаем... Если мы говорим о белорусском языке, все говорят – Великое княжество Литовское, там государственным языком был старобелорусский. Понятное дело, что у нас и к ВКЛ определенное отношение. Как оно реализуется на практике?

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас есть 12-я директива, и она доказывает свою эффективность. Прежде всего потому, что матрицу, которую пытались нам исказить, события 90-х, развал Советского Союза – директива поставила точку над суждением и местом того или иного государственного формоустройства в ретроспективе практически в тысячу лет. И основы в таком важном компоненте 12-й директивы – белорусской государственности, социально-культурный компонент – это Полоцкое и Туровское княжества. Именно оттуда мы берем первичную точку отчета. Оттуда же мы видим, протягиваем определенные сходства с нашим Всебелорусским народным собранием, аналог Полоцкого вече. Учитывается и период, когда существовало Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя. И отдельно выделено советское время, Советский Союз, образование ССРБ. И драматичные события 1991 года, развал Советского Союза, исторический шанс, который мы получили.