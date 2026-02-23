Александр Лукьянов: 12-я директива доказывает свою эффективность
Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в Минске строится музей белорусской истории. Это будет серьезное заведение, в котором будут собраны люди, вошедшие в конгломерат исторических фигур, которые для Беларуси важны. Понятное дело, что это попытка кодификации некоторой истории, в том числе в разрезе идеологии. Мы много говорили о Западной Беларуси. Притыцкий – человек, который действительно является героем этого периода. К нему нужно с каким-то пиететом определенным относиться.
И эта кодификация идеологическая у нас четко определена и в Директиве. И мы, понимая конкретно каждый период, точно знаем... Если мы говорим о белорусском языке, все говорят – Великое княжество Литовское, там государственным языком был старобелорусский. Понятное дело, что у нас и к ВКЛ определенное отношение. Как оно реализуется на практике?
Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас есть 12-я директива, и она доказывает свою эффективность. Прежде всего потому, что матрицу, которую пытались нам исказить, события 90-х, развал Советского Союза – директива поставила точку над суждением и местом того или иного государственного формоустройства в ретроспективе практически в тысячу лет.
И основы в таком важном компоненте 12-й директивы – белорусской государственности, социально-культурный компонент – это Полоцкое и Туровское княжества. Именно оттуда мы берем первичную точку отчета. Оттуда же мы видим, протягиваем определенные сходства с нашим Всебелорусским народным собранием, аналог Полоцкого вече.
Учитывается и период, когда существовало Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя. И отдельно выделено советское время, Советский Союз, образование ССРБ. И драматичные события 1991 года, развал Советского Союза, исторический шанс, который мы получили.
Александр Лукьянов:
Эта стройная цепочка будет проиллюстрирована в различных интерактивных формах, очень новомодных для всего населения нашей страны, чтобы заякорить это.
Несколько тезисов, которые стоит подчеркнуть. Белорусский язык ни в коем случае не умирающий. Вы правильно отметили, именно в цифровом пространстве белорусский язык по ряду исследований считается одним из самых развивающихся. Активно его используют. Это здорово, это хороший тренд.
Когда мы, политологи, идеологи, переходим на обсуждение потуг беглых, мы начинаем переходить на белорусский язык. Это очень неправильно, потому что мы мимикрируем и автоматически отдаем им нашу родную беларускую мову. Этого делать никогда нельзя. И как раз все эти аспекты, о чем сегодня говорил Президент нашей страны, вручая награды. Он подчеркнул, что аргумент угрозам – это единство. И, конечно, единство наше строится на базе двуязычия, которое отфиксировано как обязательный компонент в основах белорусской идеологии, белорусского государства. Многонациональность. И все те формы взаимодействия между различными слоями населения, конфессиями, культурами и языковыми группами в Беларуси.