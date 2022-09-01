Стоит ли родителям контролировать, как ребёнок выполняет домашнее задание? Мнение учителя начальных классов

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что сейчас вроде как не задают домашние задания первоклассникам. Стоит ли вводить домашние задания и стоит ли родителям контролировать, как ребенок выполняет это домашнее задание? Наверное, к концу года все же уже начинают давать домашние задания первоклассникам?

Татьяна Самойлова, учитель начальных классов гимназии № 2 г. Минска:

Если мы говорим про первый класс, то да. Домашних заданий нет, есть только рекомендации учителя. То есть это только по желанию родителей. В основном родители прислушиваются к рекомендациям, потому что есть дети, которым действительно нужно дополнительно повторить то, что он прошел на уроке. В этом ничего я не вижу такого страшного. Алеся Лакина:

Если ребенок не хочет? Родители хотят, чтобы он выполнил рекомендации, а ребенок не хочет, стоит ли заставлять, настаивать или, может, есть метод договориться?

Татьяна Самойлова:

Безусловно, не стоит. Здесь мы говорим уже о самостоятельности ребенка. То есть переключать зону ответственности за домашнее задание на него. Я родителям всегда говорю: если он не хочет делать, пусть не делает. Просто я потом буду видеть, что он не сделал. Для меня будет как сигнал: почему он не делает – не хочет, не понимает чего-то или ему сложно. А когда родители его заставляют, даже мне дети иногда рассказывают, что в 11 часов вечера они пишут прописи, я тогда бегу просто к родителям и говорю: «Боже мой, не нужно этого делать». Потому что я, во-первых, не вижу, это ребенок с удовольствием делает, без удовольствия. Мне нет никакого сигнала.