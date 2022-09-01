«Священники всегда молились». Как церковь помогала воинам во время защиты Родины?

Неоценим вклад в победу в Великой Отечественной войне православной церкви, которая всегда протягивала руку помощи людям. Патриотическая деятельность заключалась не только в нравственном влиянии на народ. Был развернут сбор денежных средств, медикаментов и продовольствия на нужды фронта. Не только на словах, но и на деле церковь не оставила своего народа. Многие священнослужители личным примером учили паству, как защищать Родину.





Протоиерей Дмитрий Хорошко, ключарь Александро-Невского храма г. Минска:

Участие священников в боевых действиях имело очень важное значение для поддержания морального духа солдат, потому что они понимали, для чего они воюют. Много было и смертей, священники всегда молились и помогали нести этот крест.





В годы войны церковь была пристанищем для людей. В Александро-Невском храме, несмотря на военные действия, проводились богослужения. Во время бомбардировок мирные жители укрывались в крипте. В военный период храм чудом уцелел – пробившая купол бомба не взорвалась. Сам храм был построен военнослужащими 119-го Коломенского полка в 1898 году в память о воинах, погибших на полях сражений, освобождавших болгарский народ от турецкого ига. Протоиерей Дмитрий Хорошко:

Для того чтобы сохранить память о тех солдатах, был построен этот храм как место молитвы об усопших воинах и молитвы о здравии здравствующих.

На территории храма есть военное кладбище, которое изначально относилось к Минскому военному госпиталю и было предназначено для захоронения военнослужащих. Протоиерей Дмитрий Хорошко:

На военном кладбище имеется 745 могил, из них 591 известная и 154 неизвестных. Кроме того, имеется 35 братских захоронений.