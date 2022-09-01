«Священники всегда молились». Как церковь помогала воинам во время защиты Родины?
Неоценим вклад в победу в Великой Отечественной войне православной церкви, которая всегда протягивала руку помощи людям. Патриотическая деятельность заключалась не только в нравственном влиянии на народ. Был развернут сбор денежных средств, медикаментов и продовольствия на нужды фронта. Не только на словах, но и на деле церковь не оставила своего народа. Многие священнослужители личным примером учили паству, как защищать Родину.
Протоиерей Дмитрий Хорошко, ключарь Александро-Невского храма г. Минска:
Участие священников в боевых действиях имело очень важное значение для поддержания морального духа солдат, потому что они понимали, для чего они воюют. Много было и смертей, священники всегда молились и помогали нести этот крест.
В годы войны церковь была пристанищем для людей. В Александро-Невском храме, несмотря на военные действия, проводились богослужения. Во время бомбардировок мирные жители укрывались в крипте. В военный период храм чудом уцелел – пробившая купол бомба не взорвалась. Сам храм был построен военнослужащими 119-го Коломенского полка в 1898 году в память о воинах, погибших на полях сражений, освобождавших болгарский народ от турецкого ига.
Протоиерей Дмитрий Хорошко:
Для того чтобы сохранить память о тех солдатах, был построен этот храм как место молитвы об усопших воинах и молитвы о здравии здравствующих.
На территории храма есть военное кладбище, которое изначально относилось к Минскому военному госпиталю и было предназначено для захоронения военнослужащих.
Протоиерей Дмитрий Хорошко:
На военном кладбище имеется 745 могил, из них 591 известная и 154 неизвестных. Кроме того, имеется 35 братских захоронений.
По установившейся традиции, на Радоницу, День Победы, а также 3 июля духовенство Александро-Невского храма с прихожанами ежегодно совершает сюда Крестный ход. Читаются молитвы и соборно возглашается всем погребенным здесь воинам «Вечная память».
Протоиерей Дмитрий Хорошко:
Наши воины имели такую крепость духа, потому что они защищали родную землю. А земля для них – это было сродни защищать мать, своих родных, близких. Это одно из основных утверждений русского воинства. В воинстве был девиз: «Вера – Богу, жизнь – Отечеству, честь – никому».