Стоит ли преступникам давать возможность для публичного раскаяния? Отвечает психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда мы видим, что кто-то публично кается, то нередко первым побуждением выносим вердикт о своем доверии: правдиво ли тот сожалеет и достаточно ли его наказание. Хотя поистине нам бы думать совсем не о том, оставив вопросы суда компетентным органам. Польза подобной огласки вообще-то в другом. Обычно она обращает людей к проблематике.
Недавно в эфире БТ был показан фильм о том, как бывший сотрудник МТС кается, что на волне протестного настроения почти год сливал личные данные журналистов, чиновников и других активных сторонников белорусской власти. В сюжете сказано, что обвиняемый Алексей Кузьмин об интервью просил сам. Ему грозит от 5 до 12 лет, человек ждет суда и в том, что делал, раскаялся. О мотивах сообщает, что к преступлению побудили сложности: большая семья, трое детей – один инвалид, больная мама. В рамках нашего общества сюжет вызвал большой резонанс. Ожидаемо, мнения разделились на осуждение и эмпатию к показанной в фильме личности. Хотя психологически было бы важнее взглянуть на конкретный поступок, чем начинать «суд присяжных».
Публичность ошибок других нам дана в назидание, чтобы каждый осмыслил саму проблему и вынес ценные выводы. Но свои. Про себя. Так, оказавшись в моменте, когда кто-то на всеобщественность кается, наиболее ценен его урок. Ведь с пониманием, в чем человек оступился и что в его действиях было конкретно неправильным, перед нами закономерно встает аспект своих ориентиров и нравственных ценностей. Сама ситуация ставит вопрос: а оно вообще того стоило? Последствия данного опыта сами подскажут, что нет. И если будет момент соблазна, с большой вероятностью выводы вспомнятся.
Алена Дзиодзина:
К тому же погружение в этот услышанный опыт обращает внимание общества к факторам уязвимости, которые в психологии уникальны отдельно для каждого. Например, в случае показанного Алексея Кузьмина тогда триггером к преступлению стала, как ему показалось, нехватка денег. Но теперь в результате преступных маневров главы семьи родные вообще потеряли кормильца. Так, через призму другого опыта и его лишений человек понимает, насколько жизнь вообще относительна и что на том этапе невыносимо не было. Просто сподвиг соблазн... Только теперь семье «не без сложностей» станет действительно трудно. Однако, контрасты…
Другим личностно уязвимым аспектом, исходя из слов Кузьмина, стала потребность совершать нечто «геройское» и великое. Само побуждение не дурное, принципиальна лишь сублимация. Преступление же человека прельстило. Но если бы Кузьмин понимал, что к подобному падок? И если бы знал, что мир относителен… «Если бы», которого для подсудимого нет и которое с пользой для общества еще может быть. Для рефлексии общества таким историям и важна публичность. Не для народной «порки»!
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