Стоит ли преступникам давать возможность для публичного раскаяния? Отвечает психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда мы видим, что кто-то публично кается, то нередко первым побуждением выносим вердикт о своем доверии: правдиво ли тот сожалеет и достаточно ли его наказание. Хотя поистине нам бы думать совсем не о том, оставив вопросы суда компетентным органам. Польза подобной огласки вообще-то в другом. Обычно она обращает людей к проблематике.

Недавно в эфире БТ был показан фильм о том, как бывший сотрудник МТС кается, что на волне протестного настроения почти год сливал личные данные журналистов, чиновников и других активных сторонников белорусской власти. В сюжете сказано, что обвиняемый Алексей Кузьмин об интервью просил сам. Ему грозит от 5 до 12 лет, человек ждет суда и в том, что делал, раскаялся. О мотивах сообщает, что к преступлению побудили сложности: большая семья, трое детей – один инвалид, больная мама. В рамках нашего общества сюжет вызвал большой резонанс. Ожидаемо, мнения разделились на осуждение и эмпатию к показанной в фильме личности. Хотя психологически было бы важнее взглянуть на конкретный поступок, чем начинать «суд присяжных».

Публичность ошибок других нам дана в назидание, чтобы каждый осмыслил саму проблему и вынес ценные выводы. Но свои. Про себя. Так, оказавшись в моменте, когда кто-то на всеобщественность кается, наиболее ценен его урок. Ведь с пониманием, в чем человек оступился и что в его действиях было конкретно неправильным, перед нами закономерно встает аспект своих ориентиров и нравственных ценностей. Сама ситуация ставит вопрос: а оно вообще того стоило? Последствия данного опыта сами подскажут, что нет. И если будет момент соблазна, с большой вероятностью выводы вспомнятся.