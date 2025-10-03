Спустя две недели после назначения новому премьеру Франции планируют вынести вотум недоверия

Левые силы объявили о намерении вынести вотум недоверия новому премьер-министру Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлениям оппозиции, все левые депутаты поддержат это решение. Напомним, назначение Себастьена Лекорню на пост премьера состоялось две недели назад. По оценкам аналитиков, он не сможет собрать кабинет министров, способный утвердить бюджет страны на 2026 год и тем самым снизить госдолг.

Предыдущее правительство также не справилось с этой задачей. Экс-премьер предложил сократить соцвыплаты. Однако мера оказалась непопулярной и привела к уже четвертой за два года отставке кабмина. С этого момента во Франции не утихают общенациональные протесты.