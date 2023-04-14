Хренин: мы не можем больше верить никаким гарантиям, никаким заявлениям со стороны западных политиков

Новости Беларуси. Защитить страну и дать отпор любому агрессору. Такая важнейшая задача стоит перед Вооруженными Силами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно актуально это сейчас, в условиях напряженной военно-политической обстановки в мире. Соседние страны продолжают наращивать военный контингент, размещают на своей территории дополнительное вооружение, НАТО активизировали разведывательную деятельность и проведение учений вблизи наших границ.

Все это не остается незамеченным и получает адекватный ответ. По поручению главы государства с 3 апреля в Беларуси проводится проверка боевой готовности армии. Главной ее целью является определение способности военных выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Сегодня, 14 апреля, один из полигонов посетил Виктор Хренин. В ходе общения с военнообязанными министр обороны затронул тему размещения в Беларуси тактического ядерного оружия, назвав этот шаг фактором серьезного стратегического сдерживания.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня структура международной военной безопасности де-факто разрушена. Почему мы так считаем? Республика Беларусь была одной из первых, которая добровольно отказалась и вывела ядерное оружие. Нам были обещаны соответствующие гарантии, что не будет какого-то силового противодействия, противостояния применяться против нашей страны, не будет экономического давления, принуждения и нападок на суверенитет и независимость нашей страны. Это все было закреплено в Будапештском меморандуме. Все делалось в интересах небольшого количества, узкого круга стран, которые интерпретируют все в своих интересах. Поэтому мы не можем больше верить никаким гарантиям, никаким заявлениям со стороны западных политиков.