Тысячи деревьев – в нескольких корзинах! В Витебской области стартует акция «Неделя леса»

Новости Беларуси. В Витебской области высадят более 3 миллионов деревьев во время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе подготовлено более 300 площадок для посадки, а это почти 600 гектаров. Преобладать будут, как правило, смешанные насаждения. Березы, клены, дубы и елки высадят по соседству. Одна из самых «зеленых» акций стартует на севере страны 15 апреля и продлится до 22 апреля. Готовность номер один в материале Виктора Пралича.

Аграрные хлопоты по весне – это и про лесников. Природное богатство нашей страны требует к себе не меньше внимания и забот, чем хлебные нивы в сельском хозяйстве. Посадить, вырастить, собрать урожай. К слову, в нынешней компании специалисты лесничеств с ноября по март заготовили почти 700 килограммов семян ели и сосны. А это миллионы будущих деревьев.

Виктор Пралич, корреспондент:

Этот зеленый ковер состоит из 340 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Уже в этом сезоне их высадят в белорусские леса. Но только через 80 лет их стволы можно будет использовать в деревообработке.

Расширяем, закидываем сюда саженец, потихоньку вытаскиваем и притаптываем. Через пару десятков лет на этом месте будет шуметь лес. Пока он вмещается в нескольких корзинах. Здесь высаживают сразу четыре породы деревьев: клены, березы, дубы и ели. Такое соседство – технологическое требование. Когда деревья вырастут, в случае ветролома смешанность пород поможет выстоять. Во время акции «Неделя леса» в Витебской области планируют посадить более 3 млн деревьев.

Виктория Анкинович в профессии мастера леса делает первые шаги. Молодая специалистка два месяца назад закончила колледж. Теперь ответственность за национальное богатство и на ее плечах.

Виктория Анкинович, мастер леса Витебского лесничества:

Акция «Неделя леса» для меня не первая и очень знакомая, поскольку, будучи студенткой филиала БГТУ ВитГТК, я принимала активное участие в ней. С этого года мое участие продолжается, но уже в новом статусе – мастер леса.