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США из-за шатдауна заморозили консультации о поддержке Украины – Telegraph

03 октября 2025 09:17
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США из-за шатдауна заморозили консультации о поддержке Украины – Telegraph-0

После приостановки работы правительства США консультации по военной поддержке Украины были заморожены, что может привести к задержке поставок вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

Переговоры о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов также приостановлены, а запланированные визиты украинских делегаций в США пересматриваются.

Это вызывает опасения по поводу ухудшения отношений между двумя странами на фоне продолжающихся боевых потерь Украины. Причиной замораживания стало отсутствие утвержденного бюджета в американском Конгрессе.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Новости США # Украина

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