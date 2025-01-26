Международные наблюдатели о выборах: всё организовано предельно чётко, прозрачно и душевно
К выборам Президента Беларуси приковано внимание всего международного сообщества. Широкое представительство зарубежных экспертов, аккредитованных для наблюдения за избирательным процессом подтверждает нашу открытость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
486 международных наблюдателей из более чем 50 стран ведут мониторинг. 26 января они работают на участках, общаются с избирателями и членами комиссий. Выборы в Беларуси организованы в соответствии со всеми международными нормами и требованиями – это коллективное мнение экспертного сообщества. Действительность, которую увидели здесь наблюдатели, идет в разрез с критическими высказываниями, которые транслирует западная пропаганда.
Дитрих Копс, международный наблюдатель на выборах Президента (Австрия):
Конечно, некоторые европейские политики и партии оценили выборы как недемократические и незаконные, но на самом деле все это не соответствует действительности. Я вижу, что это не инсценировка, не спектакль для наблюдателей и экспертов извне, а реальная возможность для белорусского народа решить будущее своей страны.
Эрве Жювен, международный наблюдатель на выборах Президента (Франция):
Европейская демократия – это уже не свобода выбора, а система навязанных ценностей. То, что я здесь, говорит о том, что французский народ поддерживает Беларусь и ваш народ. Мы против каких-то нападок извне.
Кампания по дискредитации белорусских выборов, которую развернули на Западе, – очередная попытка пошатнуть суверенитет и независимость Беларуси. Своим мнением на этот счет поделились эксперты из Швейцарии и Казахстана.
Эрик Вебер, международный наблюдатель на выборах Президента (Швейцария):
Евросоюз и европейская комиссия криминальны. Они сообщают лживую информацию. Соседи так жить не должны. Швейцария не часть ЕС, мы не поддерживаем их высказывания. Хотел бы еще отметить, что у вас такое внимание уделяется семье и семейным ценностям. В Швейцарии все иначе. Мне выключают микрофон, когда я начинаю выступать с мнением, противоречащим их позиции.
Павел Казанцев, международный наблюдатель на выборах Президента (Казахстан):
Я из Казахстана. Как политик с пробегом, скажем так, посещал очень многие страны: и развитые, и очень развитые, всякие, на разные континенты на выборы. Я скажу, что здесь организовано все предельно четко, прозрачно. Я бы еще добавил, что очень душевно.