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Все кандидаты в Президенты Беларуси приняли участие в голосовании

26 января 2025 11:05
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Для кандидатов на пост главы государства день выборов особенно волнительный. На протяжении нескольких недель они и их доверенные лица активно занимались агитацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все кандидаты в Президенты Беларуси приняли участие в голосовании-2

На избирательном участке № 1 белорусской столицы, который находится в Центральном районе, сделал свой выбор Александр Лукашенко.

На участке № 2 в Минске сделал свой выбор Олег Гайдукевич, кандидат в Президенты, председатель Либерально-демократической партии.

Свой голос также отдала Анна Канопацкая. Это не первая электоральная кампания с ее участием. На этот раз политик ко всему отнеслась еще более серьезно.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков вместе со своей семьей и коллегами голосовали на участке, который разместился в Лицее БГУ.

Свой выбор сделал и кандидат в Президенты Александр Хижняк.

# Выборы в Беларуси # Выборы # Президентские выборы

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