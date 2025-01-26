Голосуем за будущее наших детей – жители агрогородка Мазолово о выборах Президента

Из убыточной деревни – в агрогородок будущего. Жители Мазолово Витебского района тоже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра на участке для голосования в доме культуры многолюдно. Приходят компаниями и семьями.

Евгений и Наталья Храмцовы в агрогородке обосновались окончательно. Есть и свое жилье, и работа, и уверенность в завтрашнем дне. 26 января выбирали будущее в первую очередь для своих детей.

Евгений Храмцов:

У меня тут родители живут, бабушка, дедушка, ну и я тоже дом построил. Голосуем за будущее нашей страны, будущее наших детей. За последние годы Мазолово заметно изменилось, конечно, в лучшую сторону. Агрогородок стал примером как производственных, так и социальных преобразований. Появились школа, детский сад, несколько магазинов, торговый центр, строится дом для многодетных семей. Переезжать в город нужды нет.