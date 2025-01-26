Прямой эфир

Голосуем за будущее наших детей – жители агрогородка Мазолово о выборах Президента

26 января 2025 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из убыточной деревни – в агрогородок будущего. Жители Мазолово Витебского района тоже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра на участке для голосования в доме культуры многолюдно. Приходят компаниями и семьями.

Голосуем за будущее наших детей – жители агрогородка Мазолово о выборах Президента-2

Евгений и Наталья Храмцовы в агрогородке обосновались окончательно. Есть и свое жилье, и работа, и уверенность в завтрашнем дне. 26 января выбирали будущее в первую очередь для своих детей.

Голосуем за будущее наших детей – жители агрогородка Мазолово о выборах Президента-4

Евгений Храмцов:
У меня тут родители живут, бабушка, дедушка, ну и я тоже дом построил. Голосуем за будущее нашей страны, будущее наших детей.

За последние годы Мазолово заметно изменилось, конечно, в лучшую сторону. Агрогородок стал примером как производственных, так и социальных преобразований. Появились школа, детский сад, несколько магазинов, торговый центр, строится дом для многодетных семей. Переезжать в город нужды нет.

Голосуем за будущее наших детей – жители агрогородка Мазолово о выборах Президента-6

Андрей Балыш, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим, с каким интересом наша молодежь идет на выборы, как наши граждане участвуют в выборах и приходят семьями. И этот выбор, я думаю, наше подрастающее поколение оценит и будут гордиться, что мы сегодня для них сохраняем.

Образующее предприятие – «Мазоловогаз». Сюда приезжают работать даже из города. При деле, конечно, и местные жители. Витебская область – регион аграрный. И людям села здесь традиционно уделяют много внимания. Ведь именно они отвечают за продовольственную безопасность как деревни, так и города.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о резолюции Европарламента: цена заявления – ноль, мы проводим выборы для своего народа
26 января 2025 10:58

Лукашенко о резолюции Европарламента: цена заявления – ноль, мы проводим выборы для своего народа

Явка избирателей на 12:00 на выборах Президента Беларуси составила 56,64%
26 января 2025 10:15

Явка избирателей на 12:00 на выборах Президента Беларуси составила 56,64%

На избирательном участке в Гродненском музыкальном колледже организован праздничный концерт
26 января 2025 09:51

На избирательном участке в Гродненском музыкальном колледже организован праздничный концерт