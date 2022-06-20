Стеклянные двери, ясеневый паркет и изразцовые печи. Какой была усадьба Огинского почти 200 лет назад?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Говорят, у Пушкина было около 100 муз. Интересно, что с Огинским? Сколько у него жен? Юрий Шелег, главный хранитель фондов Музея-усадьбы М. К. Огинского:

У Огинского было две музы. Первую жену звали Изабелла, из рода Лясоцких. Они развелись в 1801 году. Влюбляется второй раз в свою будущую жену, которая была итальянкой, из Венеции. Звали ее Мария де Нери. Это она была хозяйкой этой усадьбы все 20 лет, пока сам Михал Клеофас здесь жил, и даже после его отъезда в 1822 году. Она поехала во Флоренцию вместе с ним, но через полгода вместе с детьми сюда вернулась. Это имение отошло ей по завещанию Огинского, и она продолжала жить здесь.

Василий Грибанов, старший научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Князь Огинский первые четыре с половиной года, когда сюда приехал, здесь жил безвыездно. В этот период он пишет множество романсов. Все они посвящены его жене. Мария пишет, что, когда сердце наполнено любовью, неважно, что на улице мороз и снег.

Интерьеры были роскошными. Стеклянные двери, ясеневый паркет, изразцовые печи. И хоть сегодня вещи в залах – антиквариат – все под стать эпохе. Чего здесь только не было после отъезда хозяев: военный госпиталь, немецкая комендатура, дом отдыха для пожилых. Но эти стены и лестница помнят счастливую семью Огинских. Жену композитор называл лучшей матерью. Она родила ему четыре девочки и одного мальчика. Старшая Амелия пошла по стопам отца, писала пьесы, романсы и прекрасно рисовала. В большой гостиной сегодня блистает семейная галерея.

Светлана Кенько, заместитель директора Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Всего около 250 потомков Михала Клеофаса. Потомки Амелии и Эммы приезжали к нам в Залесскую усадьбу 25 сентября 2015 года на торжественное открытие нашей музейной экспозиции. Анна и Зигмунд Зелинские из Познани. Они известные музыканты.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вот эти часы мне напоминают Золушку, до 12 волшебство заканчивается.

Светлана Кенько:

Эти часы сделаны в 1774 году. Они работают, но мы их бережем. Заводим, когда у нас проходят балы. А балы у нас проходят два раза в год. В январе – рождественский, а в сентябре – костюмированный ко Дню рождения Михала Клеофаса Огинского. Под бой курантов в 18:00 все наши гости собираются в каминном зале, становятся полонезом – это танец-шествие. Приглашаем танцмейстеров, которые обучают танцам XIX века.

Шахматы, карты веером. В Залесье был даже бильярд. По светским мотивам отлично вписался английский стол XIX века, на котором играли в снукер. Реконструкторы не дадут заскучать гостям и вихрем перенесут на страницы романов с гусарами, уланами и роковыми дуэлями за дамское сердце. В четыре года познакомился с королём Речи Посполитой. Чем ещё знаменит Михал Клеофас Огинский? Подробнее здесь.

Анастасия Макеева:

Шикарно я считаю. Все, графиня. Как называется ваш головной убор?



Анна Пигоцкая, научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Это капор. Анастасия Макеева:

Вы как из пушкинских времен.

Светлана Кенько:

Мы с вами можем увидеть столик, на котором играли в карты. Имеет название – ломберный столик и лампа-бульотка. Когда запаливали свечу, свет падал на карты и руки игроков, а лица находились в тени и поэтому что они не могли делать?