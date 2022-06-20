Лукашенко отправился в Шкловский район. Что посетит Президент?

Новости Беларуси. Глава государства рабочую неделю начинает в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 июня Александр Лукашенко работает на своей малой родине – в Александрии. Тема аграрная. Президенту продемонстрируют технологию выращивания озимых культур: зерновых и масляничных.

Глава государства побывает на экспериментальных посевах ячменя из суперэлитного сорта «Буслик», который выведен селекционерами Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси. Во встрече будут принимать участие губернаторы Могилевской и Витебской областей и представители научной школы.