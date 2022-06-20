20 июня отмечают Всемирный день беженцев

20 июня Всемирный день беженцев

Сегодня, 20 июня, отмечается праздник Организации Объединенных Наций – Всемирный день беженцев. По данным ООН, в мире больше 70 миллионов женщин, мужчин и детей, которые были вынуждены бежать от войны, конфликтов и преследований в своей родной стране. Десятки организаций по всему миру занимаются вопросами миграции и работают в направлении защиты беженцев. В нашей стране это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Служба по консультированию беженцев и Белорусский Красный Крест. Каждый человек, ищущий убежища в нашей стране, может рассчитывать на помощь. К сожалению, беженцев не становится меньше. Только за последние месяцы к нам прибыли тысячи людей из Украины. Всем им оказывается всесторонняя поддержка. 20 июня отмечают Всемирный день мотоциклиста

Ежегодно в третий понедельник июня официально отмечается уникальный праздник – Всемирный день мотоциклиста. В этот день счастливые обладатели мотоциклов ездят на работу и по делам на железном коне, проводят различные флешмобы. А мотоклубы организовывают шоу с целью показать автомобильному сообществу, что мотоцикл – обычное средство передвижения, но при этом занимает значительно меньше места на дороге и парковке, чем автомобиль, и потребляет меньше топлива. К тому же простые городские модели стоят дешевле, чем авто. 20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория

20 июня 1837 года, 125 лет назад, на британский престол взошла королева Виктория. Она наследовала английский трон в возрасте 18 лет и стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории. Время ее правления породило множество исторических понятий, объединенных термином «викторианская эпоха». За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. В стране появились уличное освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод и канализация, метро и другие прогрессивные новшества, до которых в других странах дошли гораздо позднее. 90 лет назад родился Роберт Рождественский

Сегодня отмечается 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского, поэта плеяды шестидесятников. Его популярность была огромной, книги издавались миллионными тиражами, творческие вечера шли при полных залах, песни на его стихи – «Притяжение Земли», «Мгновения», «Позвони мне, позвони…» – пела вся страна. Творчество великого поэта по-настоящему любимо народом и не теряет актуальности по сей день. 20 июня в зоопарках отмечают День защиты слонов