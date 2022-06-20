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20 июня отмечают Всемирный день беженцев

20 июня 2022 07:39
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20 июня Всемирный день беженцев  

20 июня отмечают Всемирный день беженцев-1

Сегодня, 20 июня, отмечается праздник Организации Объединенных Наций – Всемирный день беженцев. По данным ООН, в мире больше 70 миллионов женщин, мужчин и детей, которые были вынуждены бежать от войны, конфликтов и преследований в своей родной стране. Десятки организаций по всему миру занимаются вопросами миграции и работают в направлении защиты беженцев. В нашей стране это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Служба по консультированию беженцев и Белорусский Красный Крест.  Каждый человек, ищущий убежища в нашей стране, может рассчитывать на помощь. К сожалению, беженцев не становится меньше. Только за последние месяцы к нам прибыли тысячи людей из Украины. Всем им оказывается всесторонняя поддержка.  

20 июня отмечают Всемирный день мотоциклиста  

20 июня отмечают Всемирный день беженцев-4

Ежегодно в третий понедельник июня официально отмечается уникальный праздник – Всемирный день мотоциклиста. В этот день счастливые обладатели мотоциклов ездят на работу и по делам на железном коне, проводят различные флешмобы. А мотоклубы организовывают шоу с целью показать автомобильному сообществу, что мотоцикл – обычное средство передвижения, но при этом занимает значительно меньше места на дороге и парковке, чем автомобиль, и потребляет меньше топлива. К тому же простые городские модели стоят дешевле, чем авто.  

20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория  

20 июня отмечают Всемирный день беженцев-7

20 июня 1837 года, 125 лет назад, на британский престол взошла королева Виктория. Она наследовала английский трон в возрасте 18 лет и стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории. Время ее правления породило множество исторических понятий, объединенных термином «викторианская эпоха». За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. В стране появились уличное освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод и канализация, метро и другие прогрессивные новшества, до которых в других странах дошли гораздо позднее.  

90 лет назад родился Роберт Рождественский  

20 июня отмечают Всемирный день беженцев-10

Сегодня отмечается 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского, поэта плеяды шестидесятников. Его популярность была огромной, книги издавались миллионными тиражами, творческие вечера шли при полных залах, песни на его стихи – «Притяжение Земли», «Мгновения», «Позвони мне, позвони…» – пела вся страна. Творчество великого поэта по-настоящему любимо народом и не теряет актуальности по сей день.  

20 июня в зоопарках отмечают День защиты слонов  

20 июня отмечают Всемирный день беженцев-13

День защиты слонов в зоопарках отмечают 20 июня. Праздник создан для того, чтобы рассказать людям о тяготах жизни слонов в неволе и призвать к вызволению их из вынужденного заточения. Неравнодушные к бытию этих животных люди приводят главный довод: несчастные слоны в зоопарках живут в среднем на 34 года меньше, чем их свободные собратья в дикой природе.  

Слоны – самые массивные сухопутные млекопитающие. Они могут достигать в высоте от 2 до 4 метров и весить от 3 до 7 тонн. У слонов развиты интеллект и самосознание, они создают большие семьи и всячески поддерживают друг друга. Великаны саванны плохо переносят изоляцию и дефицит внимания. В природе слоны проходят в день километры дорог, поэтому неволя для них представляет опасность из-за отсутствия должного пространства и невозможности совершать длительные переходы. Также, несмотря на название, этот праздник направлен на защиту не только слонов, но и всех животных, которые содержатся в неволе.  

Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!  

# История # общество # Роберт Рождественский # королева Виктория # Фотофакт

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