«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ
Юлия Артюх, политический обозреватель СТВ:
Статус очень вырос. Сейчас наши граждане Республики Беларусь смотрят телевидение. Это является первым, правдивым источником. Появилось очень много интересных, если говорить про СТВ и другие телеканалы, рубрик, передач, ток-шоу. Действительно открылось второе дыхание.
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Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
Люди обновили свой интерес к телевидению – кто-то с негативом, кто-то с позитивом. Так было всегда. Одни любят романы, кто-то любит хоррор и так далее. Но люди абсолютно точно обновили понимание телевидения. Они готовы обсуждать, отвечать, они готовы выражать свою позицию. Для нас это просто прекрасно, потому что это новый этап в нашей работе и вообще этап в развитии белорусского телевидения.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
В любом случае телевидение всегда будет самым рейтинговым источником информации, потому что ни один канал, ни одни социальные сети никогда не смогут взять этот масштаб и охват аудитории.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Телевидение было, есть и будет. СТВ знают все, и это приятно. Спасибо зрителям, которые подходят, которые смотрят. Отношение может быть разное, но равнодушия к нам уже нет.
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