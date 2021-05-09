«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ

Юлия Артюх, политический обозреватель СТВ:

Статус очень вырос. Сейчас наши граждане Республики Беларусь смотрят телевидение. Это является первым, правдивым источником. Появилось очень много интересных, если говорить про СТВ и другие телеканалы, рубрик, передач, ток-шоу. Действительно открылось второе дыхание. «Хочу пожелать, чтобы приходили на работу, как в первый раз». Работники СТВ поздравили коллег с профессиональным праздником

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:

Люди обновили свой интерес к телевидению – кто-то с негативом, кто-то с позитивом. Так было всегда. Одни любят романы, кто-то любит хоррор и так далее. Но люди абсолютно точно обновили понимание телевидения. Они готовы обсуждать, отвечать, они готовы выражать свою позицию. Для нас это просто прекрасно, потому что это новый этап в нашей работе и вообще этап в развитии белорусского телевидения.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

В любом случае телевидение всегда будет самым рейтинговым источником информации, потому что ни один канал, ни одни социальные сети никогда не смогут взять этот масштаб и охват аудитории.