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«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ

09 мая 2021 18:05
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Юлия Артюх, политический обозреватель СТВ:
Статус очень вырос. Сейчас наши граждане Республики Беларусь смотрят телевидение. Это является первым, правдивым источником. Появилось очень много интересных, если говорить про СТВ и другие телеканалы, рубрик, передач, ток-шоу. Действительно открылось второе дыхание.

«Хочу пожелать, чтобы приходили на работу, как в первый раз». Работники СТВ поздравили коллег с профессиональным праздником

«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ-1

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
Люди обновили свой интерес к телевидению – кто-то с негативом, кто-то с позитивом. Так было всегда. Одни любят романы, кто-то любит хоррор и так далее. Но люди абсолютно точно обновили понимание телевидения. Они готовы обсуждать, отвечать, они готовы выражать свою позицию. Для нас это просто прекрасно, потому что это новый этап в нашей работе и вообще этап в развитии белорусского телевидения.

«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ-4

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
В любом случае телевидение всегда будет самым рейтинговым источником информации, потому что ни один канал, ни одни социальные сети никогда не смогут взять этот масштаб и охват аудитории.

«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ-7

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Телевидение было, есть и будет. СТВ знают все, и это приятно. Спасибо зрителям, которые подходят, которые смотрят. Отношение может быть разное, но равнодушия к нам уже нет.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок – подробности здесь.

# Телевидение # общество # Юлия Артюх # Ксения Худолей # Евгений Пустовой # Екатерина Забенько # Фотофакт

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