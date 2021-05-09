«Хочу пожелать, чтобы приходили на работу, как в первый раз». Работники СТВ поздравили коллег с профессиональным праздником

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Я очень рада за всех людей, которые однажды приняли такое решение – стать журналистами, телеведущими, работниками радио, потому что это жизнь, которая превращается в приключение. Это не жизнь дом-работа-работа-дом, это возможность проводить время со своими близкими, но тем не менее когда ты идешь на работу, ты идешь домой.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Я от всей души поздравляю любимых и дорогих коллег с профессиональным праздником. Идти только вперед и, что очень важно в нашей профессии, бесконечного вдохновения. Тогда все обязательно будет получаться.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Есть хорошее газетное пожелание – хороших гонораров и ярких текстов. Ну и здоровья. Особенно приятны те коллеги, которые показали, что они настоящие профессиональные журналисты, что они патриоты. Им особый, горячий привет.

Дмитрий Асипкин, инженер видеомонтажа СТВ:

Хочу поздравить коллег с праздником. Все-таки телевидение – это неотъемлемая часть жизни. Хочу, чтобы телевидение прогрессировало, становилось лучше, чтобы люди поверили в нас. Трехчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остается за кадром телевизионных съемок

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

Любимых коллег, друзей, товарищей, уже, даже можно сказать, свою семью поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы никогда не уходил этот запал, энергетика, с которой мы только начинаем свою работу, когда мы приходили в первый рабочий день с горящими глазами, чтобы все приходили на работу, как в первый раз, готовили свои материалы, как в первый раз. Интересных героев, хороших спикеров, позитива и понимания дома, чтобы наши семьи, родные понимали нас, что наша работа – это 24 часа в сутки.

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:

Я от всей души поздравляю коллег с этим праздником и хочу, чтобы каждый понимал, ради чего он работает, что получает от этой профессии и что может отдать. Хочу, чтобы вдохновение не иссякло, а если кто-то подустал, то выдохнул на минутку, снова собрался и снова начал работать, потому что то, что мы делаем, это действительно важно.

Юлия Артюх, политический обозреватель СТВ:

Поздравляю с праздником и желаю всем коллегам идти только вперед, не сдаваться, быть наполненными позитивом, всегда отличать, где светлое, где черное, и отдавать настолько свой посыл через телеэкран зрителям, чтобы они тоже заряжались позитивом. Нести мир – это самая главная наша задача.