Стать «своим» паном и поляком не получилось. Беженец из Украины о горьком опыте жизни на Западе

У людей есть возможность составить свое мнение о Беларуси. Ведь мы не строим ни заборы, ни легенды. А кроме украинцев, которые нашу страну выбирают вторым домом, Беларусь приютила уже больше 120 тысяч граждан Украины, все больше прибалтов хотят переехать в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно это касается многодетных семей. Конечно, их привлекают льготы. Но не только это. Люди хотят воспитывать детей в обществе, где по-прежнему есть два пола, и третьего не надо, хотя на Западе такое уже давно немодно, как и многие другие традиционные ценности, которые у нас как раз остались. Мы, конечно, можем сами себя хвалить сколько угодно, но давайте послушаем, что о нас говорят люди, которым, поверьте, есть с чем сравнивать. А перед этим – для большего усвоения материала и в целом для понимания всего происходящего – комментарий Президента, который верит в людей и в то, что они в силах разобраться в ситуации, а не идти на поводу у заигравшихся политиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хочу вмешиваться в их выборы, но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь живут их враги. Мы были добрыми для них соседями. Моравецкие-дуды – они сегодня приходят, завтра уходят, как и лукашенки тоже. Мы люди временные. Только надо себя вести так, чтобы в истории как-нибудь негодяем или подонком не остаться. Это тоже важно! С теми, кто разными путями оказался в Беларуси и понял, что такое страна для жизни, пообщалась Екатерина Копылович. 9 месяцев назад в семье Сергея в буквальном смысле «выносили» решение переехать в Беларусь. Искали то, что не удалось найти ни в родной Украине, ни в «гостеприимной» Польше: безопасность и человечное отношение. Решились легко, вопреки стереотипам.

Сергей, гражданин Украины:

У меня знакомые украинцы в Варшаве: куда ты едешь? Ты понимаешь, что там? Там диктатура. Там, говорит, страшные вещи. Есть такой стереотип. Еще хотел сказать насчет поляков: поляки, кто хоть раз был в Беларуси, это мой опыт, кто хоть раз был здесь лично, когда ты говоришь за Беларусь, у них улыбка на лице и приятные эмоции, и воспоминания. Но те, которые не были, которые слушают о Беларуси из телевизора в Польше, у тех очень негативная. Стать «своим» паном и поляком у Сергея так и не получилось. Украинский акцент производил на местных эффект красной тряпки.

Сергей:

Здесь я чувствую себя более безопасно, чем в Варшаве. Вечером однажды иду, здоровой поляк у меня что-то спрашивает, а я ему отвечаю по-польски. А он: а, ты с Украины, акцент. И давай меня шаркать там, что-то.

– Прямо из-за того, что акцент?

– Да, да! А он что-то выпивший. Он нес там какую-то ерунду, люди идут, поляки, спрашивают: а он украинец! Я на него смотрю, улыбаюсь.

Почти год семья живет в Минске. Все это время Сергей следит за событиями в Европе. Сокрушается, что помогать приезжим в Польше было временным трендом – больше половины поляков уже высказались против выплат украинским беженцам. Со следующего года, вероятно, из помощи останется только сочувствие. Тем ярче на контрасте сыграл для семьи прием в Беларуси.

Сергей:

Мы даже такого не ожидали, что здесь какую-то помощь будем получать. Тут и детские, и помощь от Красного Креста.

Польская пропаганда прорастила зерно сомнений – в Минске ожидали увидеть пустые полки в магазинах. Санкции как-никак. Многие европейцы уверены, что в Беларуси из деликатесов – картошка и яблоки. Благо, среди поляков есть те, кто верит не фейкам, а собственным глазам. И другим рассказывает.

Я часто слышу, что белорусы должны уезжать в Польшу или куда-то еще за границу, чтобы что-то купить, потому что у них в стране ничего нет. Но я не знаю, откуда это взялось, но я бы так не сказала. Чтобы прокормить семью в Польше, работать приходилось почти беспрерывно. Отдыхать нельзя. Болеть тем более. За это не заплатят. Да и уровень медицины сами поляки ставят под вопрос.

Сергей:

Там люди крестятся, чтобы только не заболеть. У меня была травма, как-то я хромал, потом, думал, заживет. Забыл и спустя год гуля такая вылезла на колене чуть сбоку. Я пошел, опять же, ждал месяц, пока попаду к доктору. Я пришел, ему объяснил, он смотрит и говорит, а кремчиком помажете. Здесь же, когда я приехал, спустя время думаю: надо сходить здесь. То есть я пошел в поликлинику. Она говорит: «Сделайте МРТ, что я вам скажу? Нужна картина». Я пошел, сделал. Она сказала, что у вас проблемы с коленом – разрыв мениска. Это или операцию делать. А я думаю: а если в Польше бы остались?

Сейчас Сергей работает на стройке и все свободное время проводит с семьей. Планирует остаться в Беларуси навсегда. Но главное – здесь он чувствует, что дома.