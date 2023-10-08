«Другой менталитет, да и мы не нужны там». Почему граждане Украины решили переселиться в Беларусь?

У людей есть возможность составить свое мнение о Беларуси. Ведь мы не строим ни заборы, ни легенды. А кроме украинцев, которые нашу страну выбирают вторым домом (Беларусь приютила уже больше 120 тысяч граждан Украины), все больше прибалтов хотят переехать в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно это касается многодетных семей. Конечно, их привлекают льготы. Но не только это. Стать «своим» паном и поляком не получилось. Беженец из Украины о горьком опыте жизни на Западе

В комнате тесно, но очень уютно. В этом доме живет любовь. И такое долгожданное спокойствие. В семье Сидневых даже 2-летний Тимоша знает, что такое обстрелы и бомбежка. Что такое жить в подвале. Две недели. Когда всего две кровати на десять человек.

Екатерина Янишевская, гражданка Украины:

Вот когда мы два раза попали под обстрел, притом такой страшный, и люди погибли, и мы на улице были. Не знаю, как мы живы остались. И мы после этого приняли решение уезжать в Беларусь. Знакомые – кто-то в Швейцарию уезжал, кто-то в Германию, но мы просто поняли, что другой менталитет, да и мы не нужны там особо.

Степан устроился инженером на завод. Мальчишки ходят в сад рядом с общежитием, старшие девочки – в новую Столбцовскую школу.

Екатерина Янишевская:

Для нас была большим шоком бесплатная медицина. У нас, если ты заболел там – да, по Конституции у нас медицина бесплатная. Но нам говорили, нет денег в бюджете. Вот здесь я рассказываю людям, они просто говорят, такого не может быть, вы же налоги платите. Платили налоги. Но я иду ребенку сделать укол, я должна принести бутылочку этилового спирта, упаковку ваты, шприц, ампулы и вот это все.

Степан и Екатерина приехали в Беларусь без вещей и имущества. Но с большим желанием спокойно растить четырех детей. С остальным помогли власти, организации и просто неравнодушные люди. Сидневы мечтают остаться в Беларуси навсегда. И обязательно получить гражданство. Екатерина Янишевская:

Раньше же 7 лет ты должен прожить. Сейчас ваш Президент упростил – уже 5 лет. Посмотрим как по истечении 5 лет. Дай Бог, чтоб все было нормально. Я думаю, батька умный у вас, он не допустит.

В семье Сидневых до сих пор не могут до конца поверить, что можно выдохнуть и быть спокойным за завтра. В стране с правильными ценностями.

Екатерина Янишевская:

Страна мне эта нравится, что у ребенка с детства вырабатывают патриотизм к своей стране. Уважать флаг свой, гимн, своего Президента, чтить память об умерших во время Второй мировой войны. Это хорошо.

– Помнить историю.

– И что ее не каверкают.