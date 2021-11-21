«Следы апостолов-2» и «Судьба диверсанта». Какие ещё новинки представит «Беларусьфильм»?

В ладимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»: Может быть, белорусский зритель в ближайшее время не увидит на телеэкранах, но у нас завершена работа над несколькими сериалами. Это фильм «Следы апостолов-2». Вы помните. У нас было в 2011-2012 году была первая часть, она была довольно-таки успешно продана и представлена в ряде стран. Сделана вторая часть, и в настоящее время ее рассматривает несколько российских телеканалов. Этим летом завершена работа над фильмом «В поисках ангела». Это детектив, кстати, довольно неплохая история, которую тоже не стыдно показать на наших телеканалах. Также у нас завершена работа над историческим фильмом «Авантюры Прантиша Вырвича», полный метр будет на двух языках – белорусском и русском, и есть еще сериал (4 серии). Есть полный метр и сериал по фильму «Судьба диверсанта», режиссер – Дмитрий Астрахан. Сейчас его тоже один из российских телеканалов прорабатывает для приобретения и показа у себя.

Поэтому несколько сериалов, которые завершены, но пока не представлены белорусскому зрителю. «Авантюры Прантиша Вырвича» на белорусском и русском языках будет представлен в декабре, как раз накануне Дня белорусского кино. И сейчас завершается работа над очень необычным фильмом «Это я, Минск». Работа молодых режиссеров. И завершаем сериал «Пламя под пеплом». Это исторический фильм, рассказывает о белорусских разминерах в послевоенное время, современное. Как мы понимаем, эхо войны и сейчас существует. Если не ошибаюсь, единственное подразделение, которое получает боевые награды сейчас в нашей стране, – это те, кто занимается разминированием последствий Великой Отечественной войны.

Юлия Артюх, СТВ:

Все названия такие интригующие.

Владимир Карачевский:

И я могу сказать, что смотрел рабочий материал фильма «Пламя под пеплом». Нас очень сильно поддержало Министерство обороны, они являются нашими партнерами. Получается очень хороший, качественный сериал.