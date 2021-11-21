Карачевский о «Лiстападзе»: «Мы собрали программу фестиваля. Теперь пусть даёт оценку зритель»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»: «Лістапад». У меня с ним любовь началась еще с 2002 года, я еще работал в отделе культуры администрации Советского района. И к нам тогда обратилась из горисполкома Валентина Степанова, она была директором фестиваля «Лістапад», попросила, чтобы районы помогли в организации проведения фестиваля, взяли на себя кураторство гостей. Мне достался замечательный гость – Аристарх Ливанов. Этих гостей я начал курировать, начал участвовать в мероприятиях «Лістапада», входить в жизнь фестиваля. На следующий год, когда попросили, чтобы помог в организации (будь то транспортный участок либо быть начальником штаба), я брал отпуск и работал на «Лістападзе» бесплатно, безвозмездно, для души. Я любил этот фестиваль, мне очень нравилось это настроение, само движение, гости, интересные люди, потрясающие эмоции. И после него я всегда чувствовал какое-то опустошение. Поэтому дружбу с фестивалем я начинал еще в те годы. Были моменты, когда я участвовал в концертах со звездами «Лістапада». Киноконцерты проходили в Доме кино, мы выезжали в регионы.

Владимир Карачевский:

Что касается «Лістапада», честно признаюсь, решение было непростое заниматься вопросами фестиваля в этом году, потому что у киностудии еще много сложностей, задач. Вместе с тем я как государственный человек принял на себя эту ответственность и могу сказать, что мы собрали программу фестиваля. Теперь пусть дает оценку зритель. А что касается проблем, то они, конечно, были. Проблемы были разные и существуют. Это проблемы, связанные и с локдаунами, приездом отдельных гостей, потому что кто-то по причине болезни, кто-то по причине страха перед болезнью не мог приехать, где-то недоброжелатели пытаются подножку поставить. Но есть такое высказывание: если тебе плюют в спину – значит, ты идешь впереди. Поэтому мы, несмотря ни на что, шли вперед и за короткий срок сделали огромную работу, чтобы наш фестиваль состоялся. Я очень надеюсь: что то, что будет представлено зрителю, будет оценено по достоинству. Тем более мы хотим, чтобы это был фестиваль в первую очередь для зрителя, а не только для кинокритиков и небольшой части киноведов, которые приходят обсуждать – с этой стороны кадра свет так упал, была заложена глубокая или не очень глубокая мысль.

Юлия Артюх:

Безусловно, вы впереди. Я желаю абсолютных творческих успехов, чтобы все получалось. Вы с такой любовью говорите о работе, мне очень симпатичен ваш взгляд, подход. Хотелось бы, чтобы все задуманное сложилось и как можно меньше было трудностей.