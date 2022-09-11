Стартовал Минский полумарафон. Иван Тихон рассказал подробности

Новости Беларуси. Белорусская столица 11 сентября во власти сильных духом людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящее испытание подготовила погода для участников Минского полумарафона. Судя по всему, от планов пробежать одну из дистанций по главным улицам главного города страны мало кто отказался. Заявки на участие подали представители более 200 населенных пунктов Беларуси и около 20 зарубежных государств. На старте их провожает съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Артем Шукалович выходит на прямую связь со студией.

Артем Шукалович, корреспондент:

Одно из самых масштабных спортивных событий страны, Минский полумарафон, официально стартовало. Многие атлеты еще находятся на дистанции, но большинство бегунов, которые выступали на 10 километрах, уже финишировали. И получают заслуженные памятные награды. В 2022 году участие в мероприятии принимает 11 тысяч человек из 18 стран. Не помешал им стартовать даже сильный дождь, который был в самом начале забега. В первую очередь они здесь, чтобы доказать самим себе, что преодолеть полумарафон им по силам.

Но присутствуют здесь и те, кто борется за награды. А именно за медали открытого чемпионата Беларуси по полумарафону. Для профессионалов данный турнир станет заключительным, 13-м, этапом белорусской легкоатлетической лиги.

Для любителей же были доступны на выбор три дистанции. На 21, 10 и 5 километров. Финишировав, каждый участник получает памятную медаль. А завершится форум церемонией награждения победителей и призеров. Подробнее о целях и задачах Минского полумарафона нам рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

На деле это пропаганда здорового образа жизни, это движение, это энергия, это жизнь. Те люди, которые занимаются профессионально спортом, и не только профессионально, но и любительски, имеют возможно вместе здесь проговорить, пробежать, дистанцию преодолеть. Получить массу положительных эмоций, зарядиться энергией и пообщаться друг с другом. Минский полумарафон набирает свои обороты, он еще молодой. Только-только 7 лет, когда он проходит, это очень мало. Но он набирает обороты, мы видим много гостей, которые приезжают. Сегодня у нас присутствует более 600 человек из 18 стран. И это и визитная карточка, и это говорит о том, что бег является самым популярным видом спорта, занимаясь которым мы качаем все группы мышц и получаем удовольствие.