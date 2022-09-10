Что согревает жителей Армении в Минске? Ответил первый заместитель мэра Еревана
10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Одним из гостей нашей студии стал первый заместитель мэра Еревана.
Александр Меженный, СТВ:
Насколько отличается погода в Минске от погоды на вашей родине?
Левон Оганнисян, первый заместитель мэра Еревана:
Довольно-таки отличается. В Ереване потеплее, зато здесь очень теплые люди, дружелюбные, гостеприимные, поэтому холода не ощущается.
Ольга Шерснева, СТВ:
А вы первый раз в нашей столице или уже бывали?
Левон Оганнисян:
Я впервые в городе-герое Минске. Очень впечатлен. Город удобный, комфортный, современный, благоустроенный, очень чистый, это бросается в глаза сразу, поэтому с удовольствием приводим время.
Александр Меженный:
Традиционное приветствие в Армении – это «Барев дзес». Я правильно произношу?
Левон Оганнисян:
Да, все верно.
Александр Меженный:
В общем, если мы приедем, будем своими. Кстати, чем отличается Ереван от Минска? Какие есть моменты, которые объединяют наши города, а какие различают?
Левон Оганнисян:
Наверное, климатические условия. Я думаю, что у нас есть много общего, например, в плане градостроительства и подходов к этому вопросу. Общие проблемы, общие вызовы. В целом, если смотреть не как города, а как народы, то у нас очень много общего. У нас общая история, которую мы вместе славно прошли. Поэтому, думаю, Беларусь и Армению очень многое связывает. Это теплые, дружеские, настоящие человеческие отношения между нашими народами.
Ольга Шерснева:
Какие, может быть, вы перспективы видите в развитии отношений между Минском и Ереваном? Может, есть какие-то направления?
Левон Оганнисян:
Конечно, есть направления. У нас намечается завтра встреча с мэром Минска, есть намерения подписать соглашения о побратимстве между нашими городами. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно подпишем, и есть спектр различных вопросов и сфер, которые мы будем активно продвигать, работать в этом направлении. Как гуманитарные, так и торгово-экономические, обмен опытом и многие другие сферы. У нас есть черновой вариант, мы будем его прорабатывать, а дальше будем подписывать.
Александр Меженный:
Великий актер Фрунзик Мкртчян в свое время просто объединял страны. До сих пор фильмы, в которых он снимался, являются классикой, и мы выросли на этих фильмах. Есть ли сейчас каике-то события или люди, которые так же объединяют наши страны и наши города?
Левон Оганнисян:
Я думаю, конечно, есть такие люди. Они есть как на постсоветском пространстве, так и в мире. Фрунзик Мкртчян, конечно, был легендарной фигурой. Был и остается, потому что память о нем живет. У нас в Ереване действует театр им. Фрунзика Мкртчяна. Но в целом в сфере культуры есть много представителей как белорусских, так и армянских, которые объединяют наши народы, и всем они известны.
Ольга Шерснева:
Как вы сегодня проводите праздник? Может, уже какие-то локации успели посетить или планируете?
Левон Оганнисян:
У нас довольно плотный график, потому что у нас здесь два дня рабочего визита. Мы успели прогуляться по городу, возложить цветы к памятнику Великой Отечественной войны, успели пройтись по центральному бульвару, посмотреть на праздничные мероприятия. Также у нас намечается концерт, где будут чествовать почетных жителей Минска.
Александр Меженный:
Есть у вас возможность прямо сейчас обратиться к жителям Минска. Но я знаю, что Беларусь – это многонациональное государство, и очень много армян проживает на территории Беларуси. Предлагаю обратиться на вашем родном языке.
Левон Оганнисян:
Обязательно, но небольшой отрезок. К слову, сегодня было очень знаменательное событие. Я в нем поучаствовал с нашей делегацией. Это заложение первого камня будущей армянской церкви, которая будет строиться в Минске. Так получилось, что совпал наш визит с этим событием, и мы также с удовольствием в этом поучаствовали. Я думаю, это знаменательное событие для армянской диаспоры как в Минске, так и в Беларуси. Что касается пожеланий минчанам, я хочу от имени мэра Еревана, лично от себя, от ереванцев передать наши самые теплые пожелания и поздравления в связи с 955-летием города. Еревану, конечно, чуть побольше, ему 2800 лет.
Ольга Шерснева:
Минск – младший брат Еревана.
Левон Оганнисян:
По возрасту, думаю, да, но все-таки столицы наших республик. Это большая ответственность. Мы должны быть локомотивами в наших странах. Всего самого хорошего. У вас прекрасный город, очень теплая, дружеская атмосфера, в которую просто влюбляешься с первого мгновения, как только ты оказываешься здесь.
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