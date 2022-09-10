Что согревает жителей Армении в Минске? Ответил первый заместитель мэра Еревана

10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Одним из гостей нашей студии стал первый заместитель мэра Еревана. Александр Меженный, СТВ:

Насколько отличается погода в Минске от погоды на вашей родине?

Левон Оганнисян, первый заместитель мэра Еревана:

Довольно-таки отличается. В Ереване потеплее, зато здесь очень теплые люди, дружелюбные, гостеприимные, поэтому холода не ощущается. Ольга Шерснева, СТВ:

А вы первый раз в нашей столице или уже бывали? Левон Оганнисян:

Я впервые в городе-герое Минске. Очень впечатлен. Город удобный, комфортный, современный, благоустроенный, очень чистый, это бросается в глаза сразу, поэтому с удовольствием приводим время. Александр Меженный:

Традиционное приветствие в Армении – это «Барев дзес». Я правильно произношу? Левон Оганнисян:

Да, все верно.

Александр Меженный:

В общем, если мы приедем, будем своими. Кстати, чем отличается Ереван от Минска? Какие есть моменты, которые объединяют наши города, а какие различают? Левон Оганнисян:

Наверное, климатические условия. Я думаю, что у нас есть много общего, например, в плане градостроительства и подходов к этому вопросу. Общие проблемы, общие вызовы. В целом, если смотреть не как города, а как народы, то у нас очень много общего. У нас общая история, которую мы вместе славно прошли. Поэтому, думаю, Беларусь и Армению очень многое связывает. Это теплые, дружеские, настоящие человеческие отношения между нашими народами. Ольга Шерснева:

Какие, может быть, вы перспективы видите в развитии отношений между Минском и Ереваном? Может, есть какие-то направления? Левон Оганнисян:

Конечно, есть направления. У нас намечается завтра встреча с мэром Минска, есть намерения подписать соглашения о побратимстве между нашими городами. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно подпишем, и есть спектр различных вопросов и сфер, которые мы будем активно продвигать, работать в этом направлении. Как гуманитарные, так и торгово-экономические, обмен опытом и многие другие сферы. У нас есть черновой вариант, мы будем его прорабатывать, а дальше будем подписывать.

Александр Меженный:

Великий актер Фрунзик Мкртчян в свое время просто объединял страны. До сих пор фильмы, в которых он снимался, являются классикой, и мы выросли на этих фильмах. Есть ли сейчас каике-то события или люди, которые так же объединяют наши страны и наши города? Левон Оганнисян:

Я думаю, конечно, есть такие люди. Они есть как на постсоветском пространстве, так и в мире. Фрунзик Мкртчян, конечно, был легендарной фигурой. Был и остается, потому что память о нем живет. У нас в Ереване действует театр им. Фрунзика Мкртчяна. Но в целом в сфере культуры есть много представителей как белорусских, так и армянских, которые объединяют наши народы, и всем они известны. Ольга Шерснева:

Как вы сегодня проводите праздник? Может, уже какие-то локации успели посетить или планируете? Левон Оганнисян:

У нас довольно плотный график, потому что у нас здесь два дня рабочего визита. Мы успели прогуляться по городу, возложить цветы к памятнику Великой Отечественной войны, успели пройтись по центральному бульвару, посмотреть на праздничные мероприятия. Также у нас намечается концерт, где будут чествовать почетных жителей Минска.