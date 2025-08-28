Насколько развита система наставничества для молодых специалистов? Рассказали в сельхозпредприятии

Первое рабочее место и незабываемый опыт. В 2025 году по распределению трудоустроены около 18 тысяч человек, окончивших высшие учебные заведения. А значит. молодые специалисты появились в каждом уголке страны. Кто встречает молодых специалистов на первых рабочих местах, а также какие бонусы они получают на старте, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Какую социальную поддержку оказывают молодым специалистам – рассказала директор гимназии Вилейки.

Еще вчерашняя выпускница Витебской академии ветеринарной медицины, а сегодня – молодой специалист Полина Стреленко делает первые профессиональные шаги в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи». Она ветеринарный врач. С самого детства девушка мечтала помогать животным. Самостоятельная работа оказалась сложнее детских ожиданий. Но одно Полина знает точно – свой путь выбрала правильно.

Полина Стреленко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Больше всего нравится, что когда ты помогаешь животным, несмотря на то, что ты сделал ему неприятно, но ты видишь результат своей работы, что ему стало лучше. Оно хоть и не может тебя поблагодарить и оценить твою проделанную работу, но ты понимаешь, что спас жизнь, возможно, и что дальнейшее существование его зависит от тебя.

1 августа 2025 года хозяйство пополнили 16 новых специалистов. Это зоотехники, механизаторы и инженеры, из них девять человек с целевым направлением. Молодые люди приходят с хорошим фундаментом. На старте все получают доплаты. Помогают решить и квартирный вопрос – иногородних обеспечивают жильем. Развита также система наставничества.