Эксперты заговорили о крахе сельского хозяйства Хорватии

История про зерно с намолотами и урожайностью, про картошку с собственными сортами и технологиями – это не только и не столько о продуктах, это ведь, по-сути, история про нашу независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Независимость, которую в этом смысле, очевидно, теряют многие вполне успешные государства того же Евросоюза, где эксперты уже давно твердят о неминуемом крахе сельского хозяйства. А тысячи местных производителей уже не могут мириться с такой политикой.

Негодующие европейские фермеры с завидным постоянством у здания Европарламента в Брюсселе то разливают молоко, то разбрасывают навоз. Но едва ли это аргументы для тех, кто принимает решения. Причем решения эти вовсе не на пользу себе же.

Самый очевидный пример – европейские санкции в отношении производителей удобрений из Беларуси и России. Соответственно, фермеры ЕС теперь вынуждены платить за альтернативные поставки заметно больше, а это неминуемо сказывается на рентабельности продукции. И обеспокоенность европейских фермеров понять можно. Многие из них сокращают производство или же вовсе его сворачивают.

Черная полоса для агросектора Евросоюза наступила пару лет назад, когда ЕС разрешил Украине поставлять продовольствие беспошлинно, что неминуемо и очень больно ударило по агросектору Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других стран. Всего за два года европейские аграрии потеряли 19 миллиардов евро. И дальше, очевидно, будет больше. Порой собственное национально ориентированное сельское хозяйство становится платой за членство в Евросоюзе.

И вот небольшой, но яркий пример – Хорватия с населением всего около 4 миллионов человек. После вступления этой страны в ЕС 12 лет назад импорт продовольствия здесь резко возрос. В минувшем году Загреб закупил продуктов питания за рубежом на сумму почти в 6,3 миллиарда евро. В то время как в 2013-м – до еврочленства – тратил на это втрое меньше. При этом эксперты говорят о крахе сельского хозяйства Хорватии. Да, в последние годы здесь удалось добиться роста экспорта. Но это экспорт сырья и живых животных, в то время как в импорте преобладают готовые молочные и мясные продукты.

А вот экономический кризис в Германии, который, очевидно, в последние годы превратился в долгосрочный тренд, заставил немецкие власти задуматься о продовольственной безопасности. Так, сегодня министр сельского хозяйства Германии предложил на всякий случай создать национальный запас консервированных равиоли, потратив на это от 80 до 90 миллионов евро. Заявление министра вмиг превратилось в мем.