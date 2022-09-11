В Беларуси отмечают День танкиста. Что военные покажут на «Линии Сталина» в честь праздника?

Новости Беларуси. День танкиста отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 11 сентября демонстрируют все, на что способен стратегический род войск.

В программе инсценировка боя Афганской войны и знакомство с самым топовым белорусским танковым экипажем. Привезти на родину серебро с финала «Танкового биатлона» Армейских международных играх удается не каждый раз. Это подтверждает высокий уровень танковых войск Беларуси.