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В Беларуси отмечают День танкиста. Что военные покажут на «Линии Сталина» в честь праздника?

11 сентября 2022 07:22
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Новости Беларуси. День танкиста отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 11 сентября демонстрируют все, на что способен стратегический род войск.  

В Беларуси отмечают День танкиста. Что военные покажут на «Линии Сталина» в честь праздника?-1

В программе инсценировка боя Афганской войны и знакомство с самым топовым белорусским танковым экипажем. Привезти на родину серебро с финала «Танкового биатлона» Армейских международных играх удается не каждый раз. Это подтверждает высокий уровень танковых войск Беларуси.  

В Беларуси отмечают День танкиста. Что военные покажут на «Линии Сталина» в честь праздника?-4

Если заглянуть в историю, то во многом благодаря им была одержана Победа в Великой Отечественной войне. А в мирное время радость профессионального праздника танкисты еще накануне разделили с минчанами, представив уникальную экспозицию в День города.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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