Новости Беларуси. Исторические дискуссии обострились перед Днем народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Грандиозный праздник белорусского народа явно кто-то желает испортить. И снова старые песни о сталинских репрессиях и ужасах ГУЛАГа. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет. Они клацают гнилыми зубами и точат ножи, мы – вооружаемся. Наша сила – история и правда. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Старожилы белорусской политики сейчас, конечно, поперхнутся, тем не менее. На белорусском телевидении Азаренок будет хвалить Позняка. Дед Зянон тяжелым катком проехался по всей змагарской кодле. Не могу не дать вам насладиться.

Гэтая роля – ездзіць па ўсіх краінах і гаварыць, каб яны памаглі SWIFT зняць, каб яны санкцыі ўвялі – яна ўжо практычна скончана. Гэтая роля дала магчымасць фінансавання. У гэтых людзей, якія не маюць ні структур у Беларусі, ні партыі, не ідэі, нацыянальных праграм – нічога. Акрамя таго, у іх няма ніякай фінансавай сілы. Усё, пачынаючы ад шкарпэтак і канчаючы губной памадай Святланы Георгіеўны, усё не ёй зароблена. Усё на чужыя грошы. Так палітыка не робіцца. Не можна ісці ў такую залежнасць, якую вы дэмакратыю зробіце на чужыя грошы? Калі сёння вам Захад абрэжа гэтыя грошы, ад вас застаецца пыл, вам есці не будзе чаго. Усё. Я, можа, трошкі жорстка гавару наконт Святланы Георгіеўны, але кажу: мне больш яе шкода, таму што яна, можа, не разумее, што яна робіць. А калі разумее… І нават калі не разумее, гэта яе выбар, яна выбрала. Я некалі напісаў, што калі гэта ўсё скончыцца, скончыцца дрэнна. Хутчэй за ўсё Святлана пойдзе пад следства.

Григорий Азаренок:

Ты прав, дед. Света будет сидеть. Вместе со всеми предателями, которые издеваются над нашей Родиной. Ну а тебя сошлем в библиотеку. Надо мову подтянуть, уж очень много ошибок. А ведь посмотрите, сколько шавок уже много лет воюют против нашего Президента. И все они – от нацика Позняка до интригана Вячорки – неизменно проигрывают. И все их кураторы из спецслужб, обладая огромными средствами и возможностями, ничего не могут сделать с нашим Президентом. Григорий Азаренок:

Сегодня стало известно, что CNN опубликовало данные, доказывающие, что операция с вагнеровцами прошлым летом – дело рук ЦРУ. Они консультировали украинцев, они делились техникой, помогали финансово. Это подтвердило ФСБ России. И что же выходит? Президент Беларуси, задержав вагнеровцев, фактически спас их от кровавой расправы в Киеве и не допустил разрыва отношений с Россией. И переиграл всех. А знаете почему? Потому что он не в игры и комбинации играет, а защищает свою страну. Извиниться не хотят некоторые российские политологи и телеведущие, которые поливали грязью тогда нашего лидера, а фактически лили воду на мельницу СБУ и ЦРУ?

Григорий Азаренок:

Среди множества заговоров, которые плетутся вокруг Беларуси, есть самый главный. Заговор против нашей истории. Сколько визга стоит вокруг грядущего Дня народного единства. И главное в этом хоре – поношение Сталина. Что ж, поговорим об этом. Незадолго перед смертью он сказал: на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории развеет ее всю, без остатка. Да, Сталин был диктатор и тиран. Он был беспощаден. Ко всем, и в первую очередь к себе и своему окружению. Он сына родного не обменял на генерала. Но ушел из жизни со старой трубкой и поношенными сапогами. А оставил державу – владычицу полумира. Нашу державу. Григорий Азаренок:

Сразу вопят о репрессиях. Но, во-первых, цифры преувеличивают в сотни и даже тысячи раз. А во-вторых – почему же не так много воют о том, что было до этого? О кровавой гражданской бойне. Подавлении крестьян газами. Расказачивании и уничтожении священников. Почему же так прицепились именно к 1937 году? А я знаю почему. 1937 год – это репрессии против элитки. Тусовки с Арбата. Номенклатуры. Которая сама привыкла распоряжаться судьбами миллионов, а себя считала неприкосновенной. Которая уже тогда мечтала о присвоении народной собственности. И тут вдруг кремлевский горец, аскет-государственник решил по-другому. Решил, что интересы государства будут выше всего. Выше элитки и ее жадного подлого эгоизма.