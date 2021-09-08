«До грамма на килограмм живого веса». Сколько нужно съедать мёда, чтобы не навредить здоровью?
Новости Беларуси. Лесхозы Минской области заготовили более 40 тонн меда. План по откачке сладкого нектара перевыполнили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В середине лета речь шла о 25 тоннах, однако благоприятная и комфортная для пчел погода позволила провести еще две откачки.
Активно собирали мед и пчеловоды. В Пуховичском районе один из самых известных заготовителей – директор местного общества охотников и рыболовов Виктор Соболевский.
Секреты добычи вкусного и полезного меда – в материале СТВ.
Виктор Соболевский, пчеловод:
Меня зовут Соболевский Виктор Викторович. Я здесь родился, здесь родительский дом мой, и здесь находится моя пасека. Привык заниматься с детства, здесь я бегал босиком. Были пчелы, и я это желание отца: чтобы заходишь – и двор гудел, стараюсь выдерживать и по сегодняшний день. Здесь 20 семей пчел, которые я досматриваю. И я сделал еще передвижные платформы, на которых выезжаю на кочевку.
Виктор Соболевский:
Посмотрел, что если перевозить пчел на кочевку – в два раза больше дают меда, поэтому я сделал прицепы. В этом вагончике – 20 семей, в том – 18. Перевозим мы ночью обычно. Стараемся на недалекие расстояния – где-то 15 километров от основной базы. Если перевезти пчел на малое расстояние, они возвращаются. У меня было такое в практике. Вывез пчел на гречку (вроде бы 3,5 километра), на завтра звонят из дома – вот такой клуб пчел сидит. Пришлось собирать. Много потерял, конечно.
Подробности в видеоматериале.