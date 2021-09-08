«До грамма на килограмм живого веса». Сколько нужно съедать мёда, чтобы не навредить здоровью?

Новости Беларуси. Лесхозы Минской области заготовили более 40 тонн меда. План по откачке сладкого нектара перевыполнили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В середине лета речь шла о 25 тоннах, однако благоприятная и комфортная для пчел погода позволила провести еще две откачки.

Активно собирали мед и пчеловоды. В Пуховичском районе один из самых известных заготовителей – директор местного общества охотников и рыболовов Виктор Соболевский.