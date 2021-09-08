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Кочанова: много претензий у белорусов к работе товариществ собственников, изучаем нормативно-правовой акт

08 сентября 2021 15:41
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Новости Беларуси. Наталья Кочанова высказала мнение о необходимости принятия закона о товариществе собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон о товариществе собственников и совещание по коронавирусу. Главные события в парламенте за неделю читайте здесь.

Кочанова: много претензий у белорусов к работе товариществ собственников, изучаем нормативно-правовой акт-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Вот как раз таки изучаем нормативно-правовой акт по функционированию товариществ собственников в нашей стране, потому что их стало достаточно много. То есть люди вправе выбирать сами, кто будет обслуживать их жилой дом – либо частная компания, либо они собственными средствами, либо это будет государственное учреждение жилищно-коммунального хозяйства.

Кочанова: много претензий у белорусов к работе товариществ собственников, изучаем нормативно-правовой акт-3

Вы знаете, в этих вопросах очень много жалоб и претензий у жителей к работе товариществ собственников. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос о том, на каком этапе могут и должны подключаться местные органы власти для того, чтобы своевременно решать вопросы некачественного функционирования и работы таких товариществ собственников.

Дому семь лет, но первый этаж так и не достроили. Наталья Кочанова с выездом на место рассмотрела обращение граждан. Подробнее здесь.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Наталья Кочанова # Петр Орлов

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