Закон о товариществе собственников и совещание по коронавирусу. Главные события в парламенте за неделю

Новости Беларуси. Еще одна авторская рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.

Петр Орлов:

Региональные диалоговые площадки как отражение потребностей белорусского общества. Созданные по всей республике, они актуальны как никогда. Такой формат общения позволяет вести конструктивный диалог, поднимать действительно важные вопросы, а также формировать индикаторы устойчивого развития нашей страны на долгосрочную перспективу.

Петр Орлов:

В дискуссиях, затрагивающих наиболее важные вопросы, в том числе требующие разрешения на уровне Основного закона, вовлекалось большое число участников: ученые, эксперты, представители гражданского общества и госструктур, молодежь и просто неравнодушные белорусы. А потому обсуждения касались самых разных сфер нашей жизни – конституционной реформы и партийного строительства, повышения роли местного управления и самоуправления, развития экономики, социальной сферы и молодежной политики. В целом, диалоговые площадки сегодня – это возможность оперативно донести мнение граждан до органов госуправления и выработать концепцию дальнейшего развития нашего государства. Ведь никто, кроме нас самих, не сможет навести порядок на нашей земле и сохранить гражданский мир. А сейчас к новостям парламентской недели.

Петр Орлов:

Назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников. Такое мнение высказала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики с выездом на место рассмотрела коллективное обращение жильцов дома № 80 по улице Неманской в Минске. Многоэтажка в столице уже несколько лет камень преткновения сначала между будущими жильцами и застройщиками, позже – новоселами и другими инстанциями. Долевое строительство объекта началось в 2011 году. Из-за проблем с финансированием затягивались сроки строительства. Ситуация попала в поле зрения Президента, и уже в 2014-м жилую часть заселили, а вот достроить конструкцию и двор так не успели. Административная часть, паркинг на 106 мест так и остались недостроенными. Несколько месяцев переписок с местными властями ничего не дали, пока жители не попали на личный прием к Наталье Кочановой. Кочанова: много претензий у белорусов к работе товариществ собственников, изучаем нормативно-правовой акт. Подробнее здесь.

Петр Орлов:

Урок для будущих врачей-десятиклассников 12-й гимназии Минска провел сенатор, директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. К нему пришел класс из 30 человек экономического и химико-биологического направления. Многие из ребят планируют стать врачами. Ребята прослушали лекцию, в которой рассказали об истории трансплантации и уникальных случаях из врачебной практики.

На данный момент я все же хочу стать хирургом. Около 10 лет назад в этой больнице спасли мою маму, ей делали пересадку костного мозга. После этого решила, что если я смогу стать хорошим врачом и помогать людям должным образом, то я должна это сделать. Можно действительно уже в 10-м классе понимать, насколько это все происходит и как это важно.

Олег Руммо, директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Профессия специфична, она требует очень много всего, а отдавать начинает гораздо позже. Поэтому молодые люди должны настраиваться прежде всего на очень серьезную работу, очень серьезную учебу. Они должны обладать определенными качествами и по возможности как-то нивелировать свои романтические представления о нашей профессии и знать, чем мы реально занимаемся.