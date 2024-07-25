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«Ни разу не пожалела». Белоруска о том, как осталась лечить сына с онкологией в нашей стране

25 июля 2024 16:20
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Ни разу не пожалела». Белоруска о том, как осталась лечить сына с онкологией в нашей стране-1

Анастасия Иванова, мама Никиты:
Оперируют, переводят нас на Боровляны, в центр онкологический детский. А там уже приходит в тот момент, перед началом лечения, именно конкретно там пришел результат биопсии. Я уже в нейрохирургии перечитала весь интернет, не знала, что мне делать. Уже мысли были с мужем ехать лечиться за границу. Продавать все, что есть, искать средства и ехать. Сели с доктором, поговорили. Она говорит: «А зачем? Вы же еще не попробовали лечиться у нас. У нас медицина прекрасная, и мы даем гарантию за свои препараты. А то, что вы поедете и будете лечиться там, вам никто гарантий никакой не даст». И уже сейчас я ей очень благодарна за то, что она сказала. Оставайтесь, лечитесь здесь нашими белорусскими проверенными препаратами. Спасибо большое ей за это. Ни разу не пожалела.

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# Интервью # общество # Алена Сырова

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