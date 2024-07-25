Анастасия Иванова, мама Никиты:

Оперируют, переводят нас на Боровляны, в центр онкологический детский. А там уже приходит в тот момент, перед началом лечения, именно конкретно там пришел результат биопсии. Я уже в нейрохирургии перечитала весь интернет, не знала, что мне делать. Уже мысли были с мужем ехать лечиться за границу. Продавать все, что есть, искать средства и ехать. Сели с доктором, поговорили. Она говорит: «А зачем? Вы же еще не попробовали лечиться у нас. У нас медицина прекрасная, и мы даем гарантию за свои препараты. А то, что вы поедете и будете лечиться там, вам никто гарантий никакой не даст». И уже сейчас я ей очень благодарна за то, что она сказала. Оставайтесь, лечитесь здесь нашими белорусскими проверенными препаратами. Спасибо большое ей за это. Ни разу не пожалела.

Старается быть похожим на Лукашенко! Как поддержка Президента помогла Никите в борьбе с болезнью?