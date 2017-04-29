Архитектурные тайны Минска: от композиции «Счастливое детство» до «великой красной перспективы»

Даже знакомые, исхоженные вдоль и поперек улицы хранят много тайн, секретов, не замеченных ранее деталей. Все, что нужно сделать – остановиться, осмотреться и поговорить с городом. Например, вблизи площади Якуба Колоса, на улице Веры Хоружей находится небольшой островок земли с нетронутым рельефом, который по праву можно назвать нашим минским Райским садом. Главным объектом здесь стала вот эта скульптурная композиция «Счастливое детство». Замечали ли вы ее ранее?

Плод творческой фантазии белорусского архитектора Николая Кондратьева появился здесь в начале 80-х годов. На первый взгляд, перед нами весьма простой и веселый сюжет детской игры. Однако стоит лишь немного пофантазировать, как смысл скульптуры окажется более глубоким и уже не таким тривиальным.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Стандартная практика советских скульпторов зашифровывать в малые архитектурные формы, скульптурные композиции библейские сюжеты. Так и здесь. То, что мы видим, это не просто забава мальчика и девочки в летнюю пору у ручья. Я ее трактую как историю Адама и Евы, историю грехопадения. У девочки в левой руке круглый предмет – яблоко, которое Ева протягивает Адаму. И точно так же, как и в библейской истории, после того, как Адам попробовал яблоко, он понял, что голый. Они сразу обрели стыд, плоть. И именно об этом говорит автор, зашифровав это в такие формы. Интересно и само место расположения этой скульптуры. Возвышенность, на которой раскинулся минский Райский сад, хранит память тех времен, когда здесь кругом разлилось огромное болото, а вместо высотных домов стояли маленькие частные одноэтажные постройки.

Игорь Корзун, городской лесничий:

История у этого места гораздо старше. То, что мы видим во всей ландшафтной композиции улицы Веры Хоружей, достаточно великолепный по своему озеленению, на мой взгляд, редкий в сегодняшней градостроительной практике. Мы видим, что эта скульптура стоит на некотором возвышении посреди улицы. На тот момент, когда это все строили, деревья здесь уже росли. И естественно, что никто не срыл этот участок. Это место достаточно редкое для нашего города, место с реликтовым рельефом, которое не тронул ковш эскалатора, скребок бульдозера. Можно предположить, что точно таким же оно было и 100, и 200, может, и тысячу лет назад. В нашем городе на сегодняшний момент таких мест не очень много. Кстати, если продолжить прогулку по улице Веры Хоружей и внимательно посмотреть на противоположную сторону от минского Райского сада, то можно увидеть прекрасную задумку градостроителей по озеленению нашей столицы – уникальную каштановую аллею, которая впервые была обозначена на генеральном плане Минска еще в 1946 году. Она и сегодня украшает город. Правда, минчане редко обращают на нее свое внимание.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Роскошная каштановая аллея, которая располагается вдоль улицы Веры Хоружей, начинается от площади Якуба Колоса и заканчивается на улице Червякова. Общая длина ее – больше 2 км. Попробуйте представить, насколько прекрасно под кронами этих деревьев будет через 2-3 недели.

Зодчие, когда восстанавливали наш город после войны, хотели сделать город-сад, настоящий райский сад. И в подтверждение этому создать не просто улицы, вдоль которых стоят дома, а создать парковые зоны вдоль этих улиц. Столичные зодчие во все времена стремились украсить город огромным количеством деревьев. Потому еще в советские годы Минск приобрел статус самого зеленого города в Союзе. Поддерживает это звание наша столица и сегодня. Хотя порой с ее улиц исчезает привычная зелень. Но иногда такие потери могут показать город с нового ракурса. Например, улица Карла Маркса еще 10 лет назад была похожа на бульвар, гуляя по которому мы наслаждались огромным количеством деревьев, которые буквально нависали над головами прохожих. Лишившись величественных деревьев, улица Карла Маркса открылась для нас с другой стороны, и теперь мы можем наслаждаться ее уникальным архитектурным ансамблем.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Он не был построен в едином замысле, в едином порыве архитектурном, как проспект Ленина, который является великолепным ансамблем, сравнимым разве что с парижскими улицами. Он складывался десятилетиями и даже столетиями. Это все совершенно разные дома. Но то, как они вписались одно в другое, поражает своей гармоничности. И, наверное, после того, когда здесь убрали деревья, горожане, я вместе с ними, переживали и сетовали по поводу того, что еще одно зеленое великолепие исчезло с улиц города, в какой-то момент вышел на этот перекресток, посмотрел в перспективу и увидел, что эта улица не стала хуже. Архитектурный наряд улицы Карла Маркса открылся взору. Потому не спешите. Когда окажетесь здесь, рассмотрите многочисленные детали зданий. А мы продолжаем нашу экскурсию и предлагаем обратить внимание на знакомый многим минчанам мост через железную дорогу, расположенный на проспекте Независимости. Многие хотя бы раз проезжали здесь, но мало кто обращал внимание на внешний образ моста.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Мы стоим около, может быть, не очень примечательного на первый взгляд объекта, который я называю «великой минской красной перспективой». Редко когда в городской архитектуре видны замыслы архитекторов, подчеркивающих пространство. Это один из немногих архитектурных объектов. Ни строительных, ни мостостроительных, ни градостроительных, а именно по-настоящему архитектурных проектов, когда вход на центральную городскую площадь делается более торжественным. И короткие 100 метров благодаря этой перспективе превращаются в долгий путь к торжеству.

А те, кто знаком с творчеством белорусского художника Язепа Дроздовича найдут сходство между столичным мостом и картиной мастера «Космополис». Именно эта работа стала шедевром научной фантастики в белорусском искусстве. Художник изобразил, как могла бы выглядеть жизнь на планете Сатурн. Через несколько десятилетий после написания этой картины Язепом Дроздовичем, на главном минском проспекте появился «космический» мост.

Неподалеку от этого места перед нами открывается еще одна интересная картина неизвестного нам проспекта. Игорь Корзун, городской лесничий:

Если выйти на площадь Независимости с улицы Бобруйском, первое, что бросается в глаза, это контрастная красная доминанта Красного костела. Следующее, на что мы обращаем внимание, это шедевр Лангбарда – здание Дома Правительства. И весь комплекс зданий площади Независимости, вторящий этому шедевру. Это здания университета, Мингорисполкома, а также здание администрации метрополитена. Мы любуемся этим великолепием, но в какой-то момент монотонность серого и бежевого цветов разбивается вдалеке зеленым куполом Минской Софии, как я его называю. Это барабан помещения минского почтамта.