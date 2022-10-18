Александр Лукашенко заслушал доклад Леонида Зайца на тему АПК

Как отметил Александр Лукашенко, в 2022 году в АПК сделано должно быть все – вплоть до подъема зяби. Обратил внимание глава государства и на проблемные вопросы. В нынешнем сезоне аграрии затянули с уборкой льна и картофеля. В числе обсуждавшихся тем также вопрос экспорта нашего продовольствия. Леонид Заяц как вице-премьер данную тему курирует лично. Сегодня он доложил Президенту о перспективах и планах. Прозвучали и конкретные поручения.

В ходе доклада речь шла и о мелиорации. Землю необходимо привести в порядок, этой теме на уровне Президента значение особое. Еще одно принципиальное поручение Александра Лукашенко – искоренение посредничества в сфере сельского хозяйства. Этот вопрос вице-премьеру поручено взять на личный контроль.

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