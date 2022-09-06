Стараемся какую-то часть дохода откладывать на потом. Финансовый консультант рассказал, как планирует семейный бюджет

Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Вы знаете, истина всегда посередине. Какую-то часть семейного бюджета мы тратим здесь и сейчас. Безусловно, есть какие-то ежедневные траты с какой-то средней отложенной датой. По возможности стараемся какую-то часть семейного дохода откладывать на потом. Молодежь, жизнь современная, несовременная – среди моих знакомых, которые совершенно нестарые люди, молодые ребята в возрасте 25-30 лет – они уверенно покупают для себя недвижимость, планируют семьи, заводят детей и живут полноценной жизнью. Той, которая, казалось бы, наступает где-то уже после 50-и. Столько же есть примеров, когда люди уже такого среднего и старшего возраста ведут себя просто, как молодежь на самом деле. Они много путешествуют, не думают о том, как заработать или еще что-то. Потому что они уже совершенно самодостаточные и получают такой доход, который позволяет им обеспечивать свой собственный комфорт.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспомнила «Простоквашино»: чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. А у нас денег нет. Чтобы что-то отложить, нужно, чтобы на это были средства.