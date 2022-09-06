Общественно-политический форум «17 граней единства» прошёл в Жлобине

Новости Беларуси. Высокая скорость информационного потока и сомнительность его содержания ставят под угрозу национальную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача современных патриотов – оградить от негативного влияния социальных сетей молодежь. Об этом говорили 6 сентября участники общественно-политического форума «17 граней единства» в Жлобине.

Активисты объединения «Белая Русь» обсуждали, как лучше прививать патриотические ценности будущему поколению. Проверенный способ – только личным примером. Гордость за свою страну вызывает и общение с зарубежными гостями, которые делятся восхищенными впечатлениями от посещения Беларуси. Озвученные участниками идеи попадут в аналитический документ, который составят из мнений участников проекта.

Александр Астапович, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»:

Я уже не могу отделять общественное объединение «Белая Русь» от патриотизма в целом. Нас уже практически 200 тысяч. Я надеюсь, что еще шаг и после этих встреч нас станет еще больше. Поэтому перспективы нашего развития направлены только на развитие нашего государства. Есть перспектива создания, помимо общественного объединения, политической партии. Этот вопрос сегодня больше всего людей волнует. Отвечаем на этот вопрос – ждем принятия нашими законодателями соответствующего документа.