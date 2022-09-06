Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Что ещё рассказал Снопков после встречи с Лукашенко?

Новости Беларуси. Рабочий график Президента 6 сентября после совещания продолжила встреча с первым вице-премьером Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективно ли работают наши предприятия в непростых условиях? На этот вопрос Николай Снопков ответил не только Президенту, но и журналистам. При этом обратил внимание на важный факт: в санкционный 2022 год белорусский экспорт, отрезанный от Европейского союза и от Украины, показывает рекордные объемы. Но понятное дело, что это не предел. Работать необходимо не сбавляя темпы.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сейчас делам все возможное и невозможное, чтобы выполнить поставленную задачу. Она крайне непростая. По крайней мере, все институты, все механизмы, все задачи, все импульсы, понимание, что нужно делать, где нужно делать, как нужно делать – все это есть. Очень надеемся, что наши руководители предприятий, которые непосредственно делают эту работу, сделают ее с душой, сделают ее с полной ответственностью, что это нужно для всех и для каждого.