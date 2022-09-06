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Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Что ещё рассказал Снопков после встречи с Лукашенко?

06 сентября 2022 14:00
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Новости Беларуси. Рабочий график Президента 6 сентября после совещания продолжила встреча с первым вице-премьером Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Что ещё рассказал Снопков после встречи с Лукашенко?-1

Эффективно ли работают наши предприятия в непростых условиях? На этот вопрос Николай Снопков ответил не только Президенту, но и журналистам. При этом обратил внимание на важный факт: в санкционный 2022 год белорусский экспорт, отрезанный от Европейского союза и от Украины, показывает рекордные объемы. Но понятное дело, что это не предел. Работать необходимо не сбавляя темпы.

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Что ещё рассказал Снопков после встречи с Лукашенко?-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сейчас делам все возможное и невозможное, чтобы выполнить поставленную задачу. Она крайне непростая. По крайней мере, все институты, все механизмы, все задачи, все импульсы, понимание, что нужно делать, где нужно делать, как нужно делать все это есть. Очень надеемся, что наши руководители предприятий, которые непосредственно делают эту работу, сделают ее с душой, сделают ее с полной ответственностью, что это нужно для всех и для каждого.

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Что ещё рассказал Снопков после встречи с Лукашенко?-7

Что до белорусско-китайского сотрудничества, то в этом направлении намечается новый шаг вперед. Так, наши банки подключатся к национальной системе банковских переводов КНР, которая, по сути, является альтернативой SWIFT. Первым станет Беларусбанк, а затем последуют и другие. Если в целом говорить об отношениях с Китаем, то белорусский экспорт в эту страну за семь месяцев 2022 года увеличился на 97 %.

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# Государственная политика # общество # Николай Снопков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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