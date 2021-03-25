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«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»

25 марта 2021 08:56
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы готовятся к совместным белорусско-российским учениям «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на полигоне под Гродно проходят контрольные занятия по тактико-специальной подготовке с подразделениями 74-го отдельного полка связи.

«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»-1

В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые задачи на современной технике. Это станции «Скат», «Мегатрон», «Астра» и «Цитрус», а также новинка белорусского военпрома – радиорелейные цифровые станции «Сосна-2», которые осенью гродненские связисты первыми в стране приняли на вооружение, можно сказать, прямо с конвейера. У новой техники высокая дальность действия и шире возможности связи.

«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»-4

Илья Полилей, командир взвода начальник станции 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования:
Меня радует техника, которая находится в моем подразделении. В моем подразделении находятся такие радиорелейные станции, как Р-414 МБРП новая станция, пришедшая на вооружение, на первые учения я поехал на ней, и очень доволен был данной станцией, она оснащена очень обширным цифровым оборудованием и может выполнять многократные задачи.

«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»-7

Дмитрий Горошко, командир 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования:
Применяем более, наверное, 20 экипажей, которые вышли как в поля, так и на учебные полигоны в пунктах постоянной дислокации. Данные экипажи развернули свои станции связи и отрабатывают учебные нормативы, учебные задачи, в ходе которых и будет оценена их, непосредственно, подготовка.

«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»-10

Занятия на полигоне под Гродно – это своеобразный отборочный тур для военных связистов. Лучшие экипажи получат путевку на совместные белорусско-российские учения «Запад-2021», которые запланированы на осень.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Илья Полилей # Дмитрий Горошко # Фотофакт

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