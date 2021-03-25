«Экипажи развернули свои станции связи». Белорусские военные готовятся к учениям «Запад-2021»

Новости Беларуси. Вооруженные Силы готовятся к совместным белорусско-российским учениям «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на полигоне под Гродно проходят контрольные занятия по тактико-специальной подготовке с подразделениями 74-го отдельного полка связи.

В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые задачи на современной технике. Это станции «Скат», «Мегатрон», «Астра» и «Цитрус», а также новинка белорусского военпрома – радиорелейные цифровые станции «Сосна-2», которые осенью гродненские связисты первыми в стране приняли на вооружение, можно сказать, прямо с конвейера. У новой техники высокая дальность действия и шире возможности связи.

Илья Полилей, командир взвода – начальник станции 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования:

Меня радует техника, которая находится в моем подразделении. В моем подразделении находятся такие радиорелейные станции, как Р-414 МБРП – новая станция, пришедшая на вооружение, на первые учения я поехал на ней, и очень доволен был данной станцией, она оснащена очень обширным цифровым оборудованием и может выполнять многократные задачи.

Дмитрий Горошко, командир 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования:

Применяем более, наверное, 20 экипажей, которые вышли как в поля, так и на учебные полигоны в пунктах постоянной дислокации. Данные экипажи развернули свои станции связи и отрабатывают учебные нормативы, учебные задачи, в ходе которых и будет оценена их, непосредственно, подготовка.