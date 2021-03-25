Уголовное дело возбуждено в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси объединения

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя так называемого союза поляков в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позиционируя себя членами союза, с 2018 года подозреваемые проводили незаконные массовые мероприятия по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной. Причем привлекали к этому детей. Их действия преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа.