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«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса

23 марта 2021 12:47
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Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете.  

23 марта там прошло распределение выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса-1

Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью спокойная. Нет накладки коронавирусной инфекции и гриппозных заболеваний, которые характерны для этой поры года.  

«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Мы ожидаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому мы не снижаем ни меры масочного режима, ни социальное дистанцирование, не снижаем нашу готовность, системы здравоохранения.  

Ну и напомню, что поступила вакцина в регионы. Планируется к выпуску российская вакцина в мощностях наших учреждений. И начиная с апреля, вакцинация будет носить более массовый характер.  

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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