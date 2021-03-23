«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса

23 марта там прошло распределение выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете.

Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью спокойная. Нет накладки коронавирусной инфекции и гриппозных заболеваний, которые характерны для этой поры года.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы ожидаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому мы не снижаем ни меры масочного режима, ни социальное дистанцирование, не снижаем нашу готовность, системы здравоохранения.

Ну и напомню, что поступила вакцина в регионы. Планируется к выпуску российская вакцина в мощностях наших учреждений. И начиная с апреля, вакцинация будет носить более массовый характер.

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