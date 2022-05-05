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«Стало ясно – они смертники». Иван Андрюшкин сбежал из плена, был ранен, но помогал фронту

05 мая 2022 22:41
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«Стало ясно – они смертники». Иван Андрюшкин сбежал из плена, был ранен, но помогал фронту -1

Никита Ларченко, ученик гимназии № 50 Минска:
Мой прадедушка Андрюшкин Иван Трифонович родился и вырос в деревне Таклевка Могилевской области. Когда началась Великая Отечественная война, моему дедушке был всего 21 год. Они с моей прабабушкой только собирались пожениться, но пришла повестка, и он ушел защищать родину. В 42-м году попал в плен в Малый Тростенец. Колючая проволока под током, тяжелая работа, жуткие условия… У прадедушки отец Трифон Иосифович был еврей. Кто-то указал немцам на прадедушку, что он жид. Вечером его и еще одного парня перевели в другой барак. Стало ясно: они смертники. Было решено бежать любой ценой. Вечером он со своим товарищем смог пробраться под колючей проволокой, через земляной вал. Дотемна пролежали в яме, потом бежали в лес. Попали под авиаудар. Товарищ погиб, а мой прадедушка был ранен в руку, но все равно продолжал идти, пока не потерял сознание. Ему повезло – нашлись свои, отправили в госпиталь. Там прадедушке ампутировали правую руку и после госпиталя комиссовали.  

«Стало ясно – они смертники». Иван Андрюшкин сбежал из плена, был ранен, но помогал фронту -4

Никита Ларченко:
В родном селе тоже чуть не погиб. Немцы хотели расстрелять всю его семью. Односельчанин указал немцам на дом, где живут евреи. Его дом. Спасти мог только переход на сторону врага, прадедушка отказался. Но партизаны дали ему задание согласиться и добывать сведения. И однажды мой прадедушка выгнал самогон, напоил немцев, закрыл их в местном клубе и поджег. Подоспели партизаны – и деревня была освобождена.

«Стало ясно – они смертники». Иван Андрюшкин сбежал из плена, был ранен, но помогал фронту -7

Никита Ларченко:
Прадедушка был призван рядовым, вернулся в звании «младший лейтенант кавалерийского полка». Был награжден несколькими орденами, среди которых и орден Отечественной войны I степени. Прожил 72 года, но до конца своих дней не мог говорить о военном времени без слез. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.

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# Великая Отечественная война # общество # Никита Ларченко # Иван Андрюшкин # Фотофакт

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