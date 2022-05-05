«Стало ясно – они смертники». Иван Андрюшкин сбежал из плена, был ранен, но помогал фронту

Никита Ларченко, ученик гимназии № 50 Минска:

Мой прадедушка Андрюшкин Иван Трифонович родился и вырос в деревне Таклевка Могилевской области. Когда началась Великая Отечественная война, моему дедушке был всего 21 год. Они с моей прабабушкой только собирались пожениться, но пришла повестка, и он ушел защищать родину. В 42-м году попал в плен в Малый Тростенец. Колючая проволока под током, тяжелая работа, жуткие условия… У прадедушки отец Трифон Иосифович был еврей. Кто-то указал немцам на прадедушку, что он жид. Вечером его и еще одного парня перевели в другой барак. Стало ясно: они смертники. Было решено бежать любой ценой. Вечером он со своим товарищем смог пробраться под колючей проволокой, через земляной вал. Дотемна пролежали в яме, потом бежали в лес. Попали под авиаудар. Товарищ погиб, а мой прадедушка был ранен в руку, но все равно продолжал идти, пока не потерял сознание. Ему повезло – нашлись свои, отправили в госпиталь. Там прадедушке ампутировали правую руку и после госпиталя комиссовали.