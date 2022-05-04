«Награждён двумя орденами, десятью медалями». Павла Юзефовича не взяли на фронт, но он стал партизаном

Александр Гричанюк, ученик гимназии № 50 Минска:

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Звали его Юзефович Павел Павлович. В январе 2023 года ему было бы 100 лет. Он родился в деревне Лунино, сейчас это Узденский район Минской области. В те времена там проходила граница с Польшей. Четыре года он в школе изучал польский язык, а школу закончил в июне 1941 года, когда началась война. На фронт его не взяли, и тогда он ушел воевать в партизаны. Начал воевать в отряде имени Котовского, бригада Ворошилова. Потом помощником командира взвода в отряде имени Александра Невского. А закончил войну помощником комиссара партизанского отряда «Патриот Родины».