«Награждён двумя орденами, десятью медалями». Павла Юзефовича не взяли на фронт, но он стал партизаном

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Александр Гричанюк, ученик гимназии № 50 Минска:
Я хочу рассказать о своем прадедушке. Звали его Юзефович Павел Павлович. В январе 2023 года ему было бы 100 лет. Он родился в деревне Лунино, сейчас это Узденский район Минской области. В те времена там проходила граница с Польшей. Четыре года он в школе изучал польский язык, а школу закончил в июне 1941 года, когда началась война. На фронт его не взяли, и тогда он ушел воевать в партизаны. Начал воевать в отряде имени Котовского, бригада Ворошилова. Потом помощником командира взвода в отряде имени Александра Невского. А закончил войну помощником комиссара партизанского отряда «Патриот Родины».
Александр Гричанюк:
За участие в партизанском движении, за смелость, отвагу и личные подвиги он награжден двумя орденами, десятью медалями. После войны он закончил высшую партийную школу и педагогический институт. Сразу работал на партийной работе в городском поселке Узда и городском поселке Городище Барановичского района. А 1956 году его перевели в город Клецк в отдел культуры. В 1964 году, когда там открыли училище, прадедушка ушел учить детей. В нашей семье его помнят и очень любят. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.
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