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Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане

18 апреля 2026 14:19
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Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане-0

В Ливане погиб военнослужащий ВС Франции, который входил в состав миротворческого контингента Временных сил ООН, пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон также сообщил об эвакуации еще троих раненых солдат. Французский лидер утверждает, что все свидетельствует о том, что ответственна за нападение шиитская организация «Хезболлах». Ввиду этого Макрон требует, чтобы власти арабской республики арестовали виновных и обеспечили порядок вместе с ВСООНЛ.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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