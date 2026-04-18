В Ливане погиб военнослужащий ВС Франции, который входил в состав миротворческого контингента Временных сил ООН, пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон также сообщил об эвакуации еще троих раненых солдат. Французский лидер утверждает, что все свидетельствует о том, что ответственна за нападение шиитская организация «Хезболлах». Ввиду этого Макрон требует, чтобы власти арабской республики арестовали виновных и обеспечили порядок вместе с ВСООНЛ.

Фази: заявление Мадьяра о нефтепроводе «Дружба» указывают на вмешательство в выборы

Фото: Pinterest