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Белорусские дипломаты помогли благоустроить подворье Белорусского экзархата в Москве

18 апреля 2026 14:03
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Добрую белорусскую традицию – навести порядок на земле после зимы – поддержали и те, кто несет дипломатическую службу за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские дипломаты помогли благоустроить подворье Белорусского экзархата в Москве-2

Сотрудники нашего посольства в России занимались благоустройством территории православного храма великомученицы Ирины в Москве. Он носит статус подворья Белорусского экзархата в российской столице. Сейчас здесь проходит реставрация: уже восстановлены крыша и колокольня, продолжаются фасадные работы.

Белорусские дипломаты помогли благоустроить подворье Белорусского экзархата в Москве-4

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Фронт работы тут большой, как вы видите. Внешнее благоустройство. Строители разбирали конструкции, остались доски, строительный мусор, то есть работы много. Но у нас коллектив дружный, работники посольства подключились активно.

В планах реставраторов приступить к внутренним работам по восстановлению исторических фресок. Некоторые из них писал знаменитый художник Виктор Васнецов: к сожалению, сейчас они находятся под толстым слоем побелки.

# Юрий Селиверстов

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