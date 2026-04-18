Белорусские дипломаты помогли благоустроить подворье Белорусского экзархата в Москве

Добрую белорусскую традицию – навести порядок на земле после зимы – поддержали и те, кто несет дипломатическую службу за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники нашего посольства в России занимались благоустройством территории православного храма великомученицы Ирины в Москве. Он носит статус подворья Белорусского экзархата в российской столице. Сейчас здесь проходит реставрация: уже восстановлены крыша и колокольня, продолжаются фасадные работы.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Фронт работы тут большой, как вы видите. Внешнее благоустройство. Строители разбирали конструкции, остались доски, строительный мусор, то есть работы много. Но у нас коллектив дружный, работники посольства подключились активно.

В планах реставраторов приступить к внутренним работам по восстановлению исторических фресок. Некоторые из них писал знаменитый художник Виктор Васнецов: к сожалению, сейчас они находятся под толстым слоем побелки.