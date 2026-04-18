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Хаменеи: Иран готов нанести новое поражение США и Израилю

18 апреля 2026 14:05
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Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что военно‑морские силы страны готовы нанести новое поражение США и Израилю. Иранская армия, подчеркнул Хаменеи, по‑прежнему защищает землю и территориальные воды республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хаменеи: Иран готов нанести новое поражение США и Израилю-2

Его обращение было опубликовано на фоне восстановления Ираном военного контроля над Ормузским проливом спустя два дня после отмены блокады. Мера была вновь предпринята в ответ на блокировку Штатами иранских портов. Так, два торговых судна сегодня были атакованы при попытке пройти через Ормузский пролив. Еще 20 танкеров, которые направлялись в акваторию, повернули назад. 

При этом США и Иран ранее договорились о перемирии до 22 апреля, а в прошлые выходные провели безрезультатные переговоры в Исламабаде. Посредники пытаются организовать новый раунд уже 19 апреля, однако Тегеран пока согласия на встречу не дает.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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