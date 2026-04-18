Atlantic: коллеги главы ФБР Пателя встревожены его пьянством и прогулами

Глава ФБР Кэш Патель чрезмерно много употребляет спиртное и часто отсутствует на рабочем месте, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Atlantic.

По сведениям журнала, коллеги Пателя и министерство юстиции встревожены действиями госслужащего. Из-за его частого отсутствия на рабочем месте или невозможности с ним связаться задерживается принятие неотложных решений, которые необходимы для продвижения расследований. Ряд коллег Пателя в ФБР допускают, что его личное поведение является «угрозой общественной безопасности», сообщается в материале.

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